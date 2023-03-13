Археологические раскопки под Тотьмой в деревне Варницы будут продолжены

13.03.2023 [Культура]

Археологические и научно-изыскательские работы под Тотьмой в деревне Варницы будут продолжены. Проект «Без башни» тотемского фонда «Соль земли» получил на эти работы грант 3 миллиона рублей от Президентского фонда культурных инициатив.

На эти работы в 2023 году планируется:

  1. провести раскопки на площади не менее 72 кв.метров; 
  2. музеефицировать реконструированную рассолоподъемную башню, воссоздать там механизмы прошлого; 
  3. построить комплекс стендов под открытым небом, повествующий об истории деревни Варницы; 
  4. создать в соляном амбаре постоянно действующую выставку «Высокие технологии русского Средневековья»; 
  5. заказать в архивах страны документы о солеварении в сканированных копиях; 
  6. издать второй том альманаха «Соль Тотемская». 

По словам сотрудников тотемского фонда «Соль земли, эта новость замечательная, особенно после недавнего получения дендродат по рассолоподъемным трубам. 

Напомним, недавно пришли результаты дендрохронологических анализов рассолоподъемных труб, найденных на старом тотемском сользаводе. Выяснилось, что «курортная» труба в русле реки Ковды датируется 1527 годом, труба из прошлогоднего раскопа – 1538-м годом, а труба, извлеченная из-под земли и висящая сейчас в соляном дворике – 1541-м годом. 

– Возраст определялся по внешнему кольцу, то есть в этот год срублено дерево, из которого потом получилась труба, – поясняет Алексей Новоселов, директор Тотемского музейного объединения.  – Учитывая, что ранее результат анализа по Дедовской трубе дал 1506 год, мы можем датировать имеющийся комплекс соляных труб на Старом Усолье в деревне Варницы первой половиной шестнадцатого века. Не слишком точный анализ по Солонушной трубе и вовсе дает середину века пятнадцатого.

Пока не очень понятно, как даты 1538 и 1541 соотносятся с происходившим в это же время жутким разорением Тотьмы казанскими татарами, которые «лили кровь христиан как воду» (Карамзин). Возможно, это уже «послетатарское» обустройство варниц заново. А вскоре и Феодосий Суморин подоспел.

Судя по результатам этих исследований, любая из труб Усолья старше любой сохранившейся постройки Тотемского округа.

Также в 2023 году в Тотьме будут реализованы еще четыре проекта на средства общей суммой свыше 20 миллионов рублей, полученные в первом грантовом конкурсе 2023 года в Фонде Президентских грантов для некоммерческих организаций.

Это рекорд среди поддержки проектов тотьмичей не только за всю историю участия в грантовых конкурсах, но и среди муниципальных районов и округов Вологодской области кроме Вологды и Череповца.

Три из четерых проектов связаны с дальнейшим развитием уже существующих культурных проектов. 

Проект «ПриСОЛЬединяйся!» – 10 298 459,00 ₽. Социальная франшиза по развитию малых территорий посредством вовлечения активного общества на основе формирования и тиражирования модельного кейса Тотемского городского округа, совместных коммуникативных, обучающих и исследовательских практик.

Проект «Деревня непогашенных огней - 2: в горнице будет светло» – 4 999 610,57 ₽. Это продолжение проекта «Деревня непогашенных огней», в рамках которого проходила музеефикация памятных мест района, связанных с жизнью и творчеством поэта Николая Рубцова. Были сформированы три эколого-литературные тропы, открыт музей одного стихотворения Рубцова «Русский огонек», модернизированы существующий музей Рубцова и прилегающая территория, выпущена книга «Николай Рубцов на Тотемской земле», ставшая победителем конкурса «Вологодская книга года-2021». Сообщается, что благодаря этим действиям турпоток на территорию в 2022 году возрос вдвое.

Новый проект «Деревня непогашенных огней-2: в горнице будет светло» предусматривает комплекс работ, направленный на дальнейшую ревитализацию сельской территории через обращение к памяти и гению места.

Проект «Живоносный источник: Святая земля Тотемская» – 4 118 526,00 ₽. Проект направлен на актуализацию потенциала духовно-просветительского и историко-религиозного центра «Живоносный источник», который обеспечивает взаимодействие церкви и общества в восточных районах Вологодской области, в контексте анализа образа и личности местночтимых святых как ресурса сохранения исторической памяти и развития местного сообщества.

Тэги: Тотьма, грант, гранты, соль, культура, история, археологические раскопки

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