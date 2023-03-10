В ходе специальной военной операции погиб житель Кадуйского округа Илья Цветков. Об этом официально сообщила глава округа Светлана Грачева.

Илья Цветков - уроженец села Великое, родился в мае 1985 года. Служил в ЧВК «Вагнер». Погиб 2 февраля. От имени жителей Кадуйского округа и от себя лично Светлана Грачева выразила соболезнования родным и близким Ильи Павловича.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. ЧВК «Вагнер» — неофициальное вооруженное формирование, которое не относится к вооруженным силам Минобороны РФ.