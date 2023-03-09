В зоне СВО погиб житель Кичменгско-Городецкого округа

09.03.2023 [Общество]

Глава Кичменгско-Городецкого округа Сергей Ордин сообщил о гибели Евгения Коряковского в зоне СВО. Молодой человек относился к ЧВК "Вагнер", погиб под Артемовском. 

Прощание с Евгением пройдет завтра на кладбище в селе Косково, после 12.00.

Глава выразил соболезнования родным и близким.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. ЧВК «Вагнер» — неофициальное вооруженное формирование, которое не относится к вооруженным силам Минобороны РФ.

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