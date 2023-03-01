В ходе СВО погиб житель Кичменгско-Городецкого округа

01.03.2023 [Общество]

В ходе СВО погиб житель Кичменгско-Городецкого округа Николай Колосов

Об этом сообщил на своей странице в ВКонтакте глава муниципалитета Сергей Ордин. Он пояснил, что Николай Колосов относился к ЧВК «Вагнер» и выразил соболезнования родным и близким.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. ЧВК «Вагнер» — неофициальное вооруженное формирование, которое не относится в вооруженным силам Минобороны РФ.

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