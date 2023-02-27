В ходе СВО погиб уроженец села Девятины Вытегорского района

27.02.2023 [Общество]

Глава Вытегорского района Александр Зимин сообщил о гибели в ходе спецоперации уроженца села Девятины.

Уроженец села Девятины Вытегорского района Иван Владимирович Гудков служил ЧВК «Вагнер» и погиб в одном на территории Донецкой народной республики. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. ЧВК «Вагнер» — неофициальное вооруженное формирование, которое не относится в вооруженным силам Минобороны РФ.

 

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