В ходе СВО погиб уроженец села Девятины Вытегорского района

Глава Вытегорского района Александр Зимин сообщил о гибели в ходе спецоперации уроженца села Девятины.
Уроженец села Девятины Вытегорского района Иван Владимирович Гудков служил ЧВК «Вагнер» и погиб в одном на территории Донецкой народной республики.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. ЧВК «Вагнер» — неофициальное вооруженное формирование, которое не относится в вооруженным силам Минобороны РФ.