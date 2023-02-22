Дениса Долженко освободили от депутатской деятельности на профессиональной основе

Депутата Законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко освободили от осуществления депутатской деятельности на профессиональной основе, говорится в сообщении на сайте регионального ЗСО.

Решение было принято на основании собственного заявления Долженко. Это значит, что он продолжит исполнять депутатские обязанности, но не будет получать за это зарплату.

Ранее NewsVO сообщал, что Дениса Долженко исключили из фракции «Единая Россия» в областном ЗСО, а также освободили от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности, после того как он в новогодние праздники опубликовал на своей странице в социальной сети два фото, сделанные на отдыхе в ОАЭ.

Напомним, в 2017 году Долженко уже писал заявление о прекращении работы на постоянной основе в Законодательном собрании Вологодской области, чтобы больше времени уделять общественной работе.