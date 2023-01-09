Вологжане раскритиковали депутата ЗСО Дениса Долженко за фото из ОАЭ

Депутат Законодательного собрания Денис Долженко опубликовал на своей странице в социальной сети два фото, сделанные на отдыхе в ОАЭ. В комментариях под этими постами многие вологжане высказались, что считают такие фотографии неуместными и припомнили историю курского депутата, который подвергся жесткой критике областных и федеральных властей за видео с курорта.

– Ничего не смущает? Когда вся страна переживает за наших ребят, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов? – спрашивали вологжане.

– Денис Евгеньевич, а как же соблюдение Кодекса публичного позиционирования депутата Госдумы?

Речь идет о кодексе публичного позиционирования депутатов Госдумы, который «Единая Россия» разработала в конце декабря. В частности, кодекс содержит рекомендации не публиковать в соцсетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны.