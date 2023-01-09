Вологжане раскритиковали депутата ЗСО Дениса Долженко за фото из ОАЭ

09.01.2023 [Политика]

Депутат Законодательного собрания Денис Долженко опубликовал на своей странице в социальной сети два фото, сделанные на отдыхе в ОАЭ. В комментариях под этими постами многие вологжане высказались, что считают такие фотографии неуместными и припомнили историю курского депутата, который подвергся жесткой критике областных и федеральных властей за видео с курорта.

– Ничего не смущает? Когда вся страна переживает за наших ребят, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов? – спрашивали вологжане.

– Денис Евгеньевич, а как же соблюдение Кодекса публичного позиционирования депутата Госдумы?

Речь идет о кодексе публичного позиционирования депутатов Госдумы, который «Единая Россия» разработала в конце декабря. В частности, кодекс содержит рекомендации не публиковать в соцсетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны.

– Так я же не депутат Гос Думы :) да и в чем нарушение вы увидели? :) – ответил Денис Долженко.

Тэги: Долженко, политика, Единая Россия

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