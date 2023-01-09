Известный вологжанам курский депутат попал под критику из-за видео с курорта

Во время новогодних праздников курский депутат Максим Васильев рассказал в соцсетях о том, как отдыхает в Мексике. Он разместил на своей странице видео, как он поздравляет всех с Новым годом, сидя в ресторане на пляже и выпивая коктейль.

Губернатор Курской области счел поведение депутата неуместным. Он отметил, что жизнь в приграничном регионе выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти. «И да, я очень зол»,— цитирует губернатора издание «КоммерсантЪ».

Напомним, в 2019 году Максим Васильев работал над проведением исследований «Качество жизни в Вологде» в составе сотрудников Финансового университета при Правительстве РФ. Тогда NewsVo публиковал расследование о деятельности этого депутата.

Тогда же Максим Сергеевич рассказал, что он и его товарищи Анатолий Мотрук и Максим Берзин приехали спасать вологодскую управляющую компанию «Фрязиново»:

– Управляющая компания «Фрязиново» находится в состоянии больших долгов, и на момент нашего приезда одна из тем, которые мы изучали – это «Умный город». Анатолий Николаевич приехал туда главным инженером, у него есть соответствующее образование, есть большой опыт работы в этой сфере. УК «Фрязиново» выбрана для того чтобы начать там реализацию проекта «Умный город», не для того, чтобы украсть деньги, а, чтобы их оптимизировать, – заверил Максим Васильев.

К слову, Мотрук и Берзин и сейчас руководят УК «Фрязиново».

Скриншот сайта http://фрязиново.рф

– Жируешь, шикуешь. А в Макеевке в новогоднюю ночь пацанов положили. Вечная память им, – прокомментировал видео своего бывшего товарища Анатолий Мотрук.

В ответ на критику курортного видео жена депутата, Светлана Васильева, написала на своей странице:

– С каких пор выпить пива и съесть креветку стало преступлением? Никакого отношения к деньгам налогоплательщиков он не имеет. И куда, по-вашему, надо было лететь? Как все в Турцию, и оплатить очередной «Байрактар» для Украины?

Еще более резко прокомментировал депутатское видео секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он охарактеризовал поведение Максима Васильева как «верх цинизма и бесчеловечности» и порекомендовал ему и его супруге сложить депутатские полномочия: «Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: «кувалда Вагнера», «пинок Старовойта» или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют», цитирует Турчака «КоммерсантЪ».

