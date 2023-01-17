Депутата Дениса Долженко исключили из фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании области

17.01.2023 [Общество]

Депутата Долженко исключили из фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании области.

Такое решение было только что принято на заседании депутатского объединения.

«Решением членов фракции „Единая Россия“ в Законодательном Собрании Вологодской области Денис Евгеньевич Долженко, поведение которого вызвало возмущение в соцсетях, исключен из состава депутатского объединения. Таким образом, теперь фракция состоит из 23 человек. На ближайшей сессии областного парламента мы официально уведомим об этом коллег-депутатов, — рассказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции „Единая Россия“ Андрей Луценко. — Кроме того, мы инициировали процедуру освобождения Дениса Евгеньевича от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности. Этот вопрос будет также рассмотрен на сессии 25 января».

Напомним, в новогодние праздники Денис Долженко опубликовал в социальных сетях фотографию с отдыха за рубежом. Публикация на фоне современной геополитической ситуации вызвала негативный резонанс в обществе.

После этого заявления решением Президиума Генсовета партии Денис Долженко был исключен из сторонников «Единой России» в связи с тем, что депутат «совершил дискредитирующие партию действия».

Вопрос о публичном поведении Дениса Долженко накануне был рассмотрен на расширенном заседании постоянного комитета ЗСО по регламенту и депутатской деятельности. Коллеги депутата осудили его действия, дискредитирующие органы государственной власти в целом.

Сегодня утром вопрос об исключении парламентария из фракции был согласован на заседании Президиума Регионального политсовета ВРО партии «Единая Россия». Кроме того, по итогам заседания Президиум Регионального политсовета рекомендовал членам и сторонникам «Единой России», занимающим государственные и муниципальные должности, воздержаться от проведения отпусков за пределами Российской Федерации в связи с событиями, которые сейчас происходят в стране. На заседании фракции депутаты единогласно поддержали оба предложения.

Тэги: депутаты, Долженко, Единая Россия

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