Денис Долженко освобождён от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности

На 17-й сессии Законодательного Собрания депутаты рассмотрели вопрос об освобождения депутата Дениса Долженко от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности. Предварительно вопрос был рассмотрен на заседании комитета по регламенту и депутатской деятельности.

В начале января депутат в социальных сетях опубликовал пост, дискредитирующий деятельность партии «Единая Россия» и органов государственной власти. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. По результатам голосования на сегодняшней сессии, большинство депутатов поддержали предложение об освобождении Дениса Долженко от должности.