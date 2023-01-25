Денис Долженко освобождён от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности

На 17-й сессии Законодательного Собрания депутаты рассмотрели вопрос об освобождения депутата Дениса Долженко от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности. Предварительно вопрос был рассмотрен на заседании комитета по регламенту и депутатской деятельности.
В начале января депутат в социальных сетях опубликовал пост, дискредитирующий деятельность партии «Единая Россия» и органов государственной власти. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. По результатам голосования на сегодняшней сессии, большинство депутатов поддержали предложение об освобождении Дениса Долженко от должности.
«Решением Президиума Генсовета 10 января Денис Долженко исключён из сторонников „Единой России“. Решением регионального политсовета 17 января освобождён от должности регионального координатора федерального партийного проекта „Зелёная экономика“. На заседании фракции „Единая Россия“ мы с коллегами исключили Дениса Долженко из нашего депутатского объединения и инициировали освобождение его от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности в Законодательном Собрании. Сегодня во время сессии было принято окончательное решение по данному вопросу», — сказал председатель Законодательного Собрания области, секретарь ВРО партии «Единая Россия» Андрей Луценко.