В ходе спецоперации погиб житель Бабаевского района

Глава Бабаевского округа Юрий Парфенов сообщил о смерти Леонида Турятко в ходе специальной военной операции.
Уроженец поселка Тимошкино, родился 12 июня 1978 года. Добровольцем отправился в ЧВК «Вагнер». Леонид Турятко погиб 15 января род Артемовском.
«От имени жителей Бабаевского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным и близким Леонида Викторовича», — сообщил Юрий Парфенов.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. ЧВК «Вагнер» — неофициальное вооруженное формирование, которое не относится в вооруженным силам Минобороны РФ.