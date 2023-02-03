Глава Череповца сообщила сразу о девяти погибших череповчанах в зоне СВО

03.02.2023 [Общество]

Глава Череповца Маргарита Гусева сообщила сразу о девяти погибших в ходе СВО череповчанах Все они были в составе ЧВК «Вагнер»:

Пальчик Денис Игоревич
Петров Сергей Сергеевич
Комков Илья Романович
Глазунов Владислав Викторович
Гусейнов Ариф Гасанагаевич
Савельев Иван Александрович
Алексеев Алексей Леонидович
Щенников Александр Александрович
Жуков Ян Валенинович

Маргарита Гусева выразила соболезнования родным и близким. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. ЧВК «Вагнер» — неофициальное вооруженное формирование, которое не относится в вооруженным силам РФ. Минобороны, 

Тэги: погибшие в Украине

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