Пенсионерке из Вологды придется выплатить 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

01.02.2023 [Общество]

В январе Вологодский областной суд оставил в силе решение городского суда, 69-летней учительнице из Вологды придется заплатить 32 000 рублей за дискредитацию российской армии.

Ранее NewsVo рассказывал, что 21 сентября прошлого года на акции протеста в Вологде была задержана женщина 1953 года рождения – ветеран труда учитель на пенсии Любовь Чаузова. В ходе задержания женщине стало плохо, из участка полиции ее отвезли в больницу, но затем снова доставили обратно.

На следующий день в Вологодском городском суде судья Колодезный назначил Любовь Чайзовой штраф в 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП РФ) и 2 тысячи рублей штрафа за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции (19.3 КоАП).

Тогда пенсионерка попыталась оспорить решение судьи в другой инстанции. 23 января Вологодский областной суд отменил штраф за неповиновение сотруднику полиции, но штраф по статье о дискредитации армии оставил в силе.

– Судья Вологодского областного суда Мещерякова Н.В., рассмотрев жалобу Чаузовой Л.А. на постановление судьи Вологодского городского суда Вологодской области от 22.09.2022 по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Чаузовой Л.А., установила:

21.09.2022 в 19 часов 30 минут на площади Революции вблизи <адрес> Чаузова Л.А., находясь в общественном месте при скоплении людей, громко, так чтобы слышали окружающие ее люди, сказала: «...», тем самым совершила действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, – говорится в решении суда.

NewsVo рассказывал о случаях, когда вологжан уже штрафовали за дискредитацию армии. Только на середину июня 2022 года в Вологодской области в первой инстанции рассматривалось 60 дел по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Так, например, в Усть-Кубенском районе рассматривали дело по показаниям свидетелей. 28 апреля Сокольский районный суд назначил 30 тысяч рублей штрафа жительнице села Устье за то, что та «осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в ДНР и ЛНР», то есть «в публичной форме, в присутствии граждан высказывала свое несогласие со специальной операцией».

В судебном заседании женщина с протоколом не согласилась, пояснила, что высказала свое мнение по поводу спецоперации на территории Украины, поскольку у нее возникла ассоциация с 22 июня 1941 года. О том, что женщина такое говорила, свидетельствовали шесть человек, некоторые из них со слов других свидетелей.

В Грязовецком районе на 30 тысяч оштрафовали участника боевых действий в Афганистане, который использовал в социальных сетях пацифистские лозунги.

«В свои слова не вкладывал смысл дискредитации вооруженных сил, ранее участвовал в боевых действиях в Афганистане, в связи с чем выработалось неприятие войны, уважает российскую армию, является организатором установки памятников воинам Великой Отечественной войны в деревнях Грязовецкого района. По делу лингвистическая экспертиза не проводилась», — говорится в постановлении по этому делу.

19 апреля Бабаевский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей инвалида третьей группы по статье о дискредитации. Причем инвалидность указана как смягчающее обстоятельство, иначе штраф был бы больше. Он также распространял ролики в социальных сетях, которые не отвечают официальной позиции властей.

В июле житель Вологды получил 30-тысячный штраф, выйдя на площадь Революции с белым листом. При этом он сказал вслух фразу «Мы не одни».

Тэги: дискредитация, Вологодский городской суд, ветеран, пенсионерка, штраф, специальная военная операция

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