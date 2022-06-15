Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?

Наталья Рюмина

С начала военной спецоперации в Вологодской области было заведено 60 дел по части первой статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях.



Это статья о дискредитации армии РФ, которая очень популярна в России в последнее время.



Обычно по этой статье получают штрафы пацифисты и противники спецоперации. NewsVo решил узнать, кого штрафуют за дискредитацию армии РФ в Вологодской области. Как выяснилось, уже оштрафовали инвалида третьей группы, участника Афганской войны, женщину, которая высказала свое мнение о спецоперации в разговоре с знакомыми… Да, для того, чтобы попасть под статью, не обязательно выходить с плакатом на улицу или публиковать свою позицию в социальных сетях. Достаточно просто об этом поговорить.

Время доносов

По данным на 15 июня системы ГАС Правосудие в Вологодской области в первой инстанции рассматривалось и рассматривается 60 дел по части первой статьи 20.3.3 КоАп РФ. По 23 таким делам было вынесено постановление об административном правонарушении, 7 были возвращены должностным лицам, которые составляли протокол, в пяти случаях дело пытались безуспешно обжаловать. В одном случае дело было прекращено.

Так, в Усть-Кубенском районе рассматривали дело по показаниям свидетелей.

28 апреля Сокольский районный суд назначил 30 тысяч штрафа жительнице села Устье, за то что та «осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в ДНР и ЛНР», то есть «в публичной форме, в присутствии граждан высказывала свое несогласие со специальной операцией».

В судебном заседании женщина с протоколом не согласилась, пояснила, что высказала свое мнение по поводу спецоперации на Украине, поскольку у нее возникла ассоциация с 22 июня 1941 года. О том, что женщина такое говорила, свидетельствовали шесть человек, некоторые из них со слов других свидетелей.

В Грязовецком районе на 30 тысяч оштрафовали участника боевых действий в Афганистане, который использовал в социальных сетях пацифистские лозунги.

«В свои слова не вкладывал смысл дискредитации вооруженных сил, ранее участвовал в боевых действиях в Афганистане, в связи с чем выработалось неприятие войны, уважает Российскую армию, является организатором установки памятников воинам Великой Отечественной войны в деревнях Грязовецкого района. По делу лингвистическая экспертиза не проводилась», — говорится в постановлении по этому делу.

19 апреля Бабаевский районный суд оштрафовал инвалида третьей группы по статье о дискредитации. Причем, инвалидность указана, как смягчающее обстоятельство, иначе штраф был бы больше. Он также распространял ролики в социальных сетях, которые не отвечают официальной позиции властей.

С протоколом не согласен

Житель Великого Устюга, Председатель Вологодского регионального отделения партии «Яблоко» Николай Егоров также получил штраф за дискредитацию.

Протокол на Николая Егорова составили 11 мая 2022 года, там было зафиксировано сразу несколько постов в ВК, которые полицейские посчитали записями, «направленными на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в ДНР и ЛНР, в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного и безопасности, которые используются на основании президента РФ и с согласия Совета Федерации Федерального собрания РФ, утвержденного постановлением т 22 февраля 2022 года года № 35-СФ «Об использования Вооруженных сил РФ за пределами Российской Федерации».

Николай Егоров разместил несколько видеороликов, где была отображен взгляд на события в Украине не только с официальной точки зрения. В том числе там говорилось о разрушении украинских городов. Всего записей выявили четыре. С протоколом Николай Егоров не согласился. Однако, 25 мая Великоустюгский районный суд назначил штраф Николаю Егорову в 30 тысяч рублей. Постановлением Великоустюгского районного суда он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Однако, Николай не согласился с решением суда и 30 мая подал в Вологодский областной суд апелляционную жалобу на решение Великоустюгского районного суда.

«Полагаю, что указанное решение было вынесено безосновательно, а именно, не было установлено наличие события административного правонарушения. В качестве доказательства наличия события административного правонарушения суд принял протокол об административном правонарушении от 11 мая 2022 года и акты осмотра моей страницы от 22 и 23 марта. В этих документах указано, что я якобы некоторыми записями на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“ искажал и дискредитировал задачи по использованию Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ и сами Вооруженные силы. Но в них не конкретизировано, что именно в этих записях искажено, какие задачи дискредитированы и что конкретно в этих записях дискредитирует задачи и сами Вооруженные силы РФ», — написал он в своей апелляционной жалобе.

Кроме того Николай уточнил, что протокол об административном правонарушении от 11 мая 2022 года был составлен при его отсутствии. Мужчина был приглашен лишь для его подписания. С содержанием протокола мужчина не согласился.

«Суд не провел судебное исследование на наличие самого события административного правонарушения, а просто перенес необоснованное обвинение из протокола в постановление суда», — пояснил Николай.

Его жалоба еще не рассмотрена.

«Право на свободу выражения мнения не является абсолютным»

20 мая этого года по той же статье, что и Николая Егорова судили его дочь. Она также получила 30 тысяч штрафа. Дарья Егорова размещала у себя на стене записи о спецоперации, в том числе сопровождая их данными ООН.

В судебном заседании Дарья Егорова с правонарушением не согласилась, указав, что согласно ст. 29 Конституции РФ каждому гарантируется свобода мысли и слова, не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную ненависть и вражду. Данная статья ею нарушена не была. Но судья, опираясь на протокол, рапорт, акты осмотра интернет-ресурса, а также обращения трех земляков Дарьи, привлекла ее к ответственности. При этом в постановлении пояснено, что «вопреки суждениям Егоровой Д. Н. право на свободу выражения мнения не является абсолютным».

Но Дарья отделалась еще небольшим штрафом. Жителя Вологды, который выходил на улицы города с пацифистским плакатом оштрафовали на 150 тысяч рублей, это решение он не смог обжаловать в областном суде 27 апреля.

Но не все суды штрафуют всех подряд. В России есть примеры, когда за аналогичные вещи людей полностью оправдывали. Все зависит от судьи.

Так, например юрист Юрий Шишов в своем обзоре судебной практики по России приводит как минимум 6 примеров того, когда суды вставали на сторону пацифистов. В том числе, потому что не видели состава административного преступления или не усматривали действий, направленных конкретно на дискредитацию армии РФ. Эти дела касаются в том числе и тех, кто демонстрировал пацифистские лозунги.