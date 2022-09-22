На акциях протестов в России задержали более 1300 человек: троих из них — в Вологде

Решение президента Владимира Путина о начале частичной мобилизации вызвало ряд акций протеста, сообщает «Коммерсантъ».

«По данным „ОВД-Инфо“ (внесено в реестр иноагентов), задержано 1312 протестующих в 38 городах, в том числе 468 в Москве. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о пресечении „несанкционированных акций“ в регионах РФ, число их участников она назвала „незначительным“», — пишет издание.

В Вологде на площади Революции также собрались люди. По их словам, они просто гуляли. На глазах журналиста NewsVo была задержана женщина 1953 года рождения. Ветеран труда учитель на пенсии Любовь Чаузова. Следом за ней был задержан учитель Валерий Чуканов. До прихода журналиста на площадь, также была задержана девушка с плакатом.

Собравшиеся на площади, не смогли оставить пожилую женщину и около четырех часов провели у первого отдела полиции, надеясь, что ее выпустят и люди помогут добраться пенсионерке до дома. Однако, женщина просидела в отделе до суда. Ее вывозили из отдела только в больницу, так как ей стало плохо. Потом вернули обратно.

Утром в Вологодском городском суде Любови Чаузовой судья Колодезный назначил штраф в 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП РФ) и 2 тысячи рублей штрафа за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции (19.3 КоАП).

Учителя Валерия Чуканова судья Гарыкина отправила под арест на 3 суток. Информация по девушке пока неизвестна. Редакция NewsVo не может дозвониться до пресс-службы судов Вологодской области.

«Сразу после речи Владимира Путина оппозиционное движение „Весна“ призвало противников мобилизации выйти на протест, пообещав уточнить места сбора. В ряде городов десятки недовольных вышли на улицы и без „Весны“ — первые акции прошли в Улан-Удэ, Иркутске, Новосибирске и Челябинске. В Новосибирске на центральную площадь города пришло от 70 до 100 человек. К площади подогнали несколько автозаков, полицейские предупредили людей о недопустимости проведения несанкционированных акций. Задержан был один человек. В Иркутске на площади около стадиона собралось порядка 60 молодых человек без плакатов, лозунгов не выкрикивали, при появлении полиции и ОМОНа половина людей разошлась, задержано было около 20 человек. В Уфе, по словам адвокатов, были задержаны 22 человека, к которым некоторое время не допускали защитников. В Воронеже на площади Ленина собралось порядка 40 человек, от которых полиция потребовала разойтись. Около 30 граждан были препровождены в полицейский автобус, но некоторым удалось убежать. В Екатеринбурге на длившейся около двух часов акции на площади Труда были задержаны 40 человек (данные „ОВД-Инфо“). В Челябинске число задержанных составило 27, в Перми — 23. В Санкт-Петербурге задержаны 490 человек», — сообщает «Коммерсантъ».

Ранее NewsVo сообщал, что от Вологодской области будет мобилизовано 2600 человек для участия в спецоперации.