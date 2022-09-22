От Вологодской области будет мобилизовано 2600 человек

От Вологодской области будет мобилизовано 2600 резервистов. Такие цифры озвучили в областном военкомате. Информацию сообщает телеканал «Русский Север». Женщин среди мобилизованных не будет.

Сегодня стало известно, что врио военного комиссара Вологодской области, подполковник Сергей Берников подписал приказ о проведении на территории региона частичной мобилизации.

21 сентября президент России объявил о частичной мобилизации. На первом ее этапе планируется мобилизовать 300 тысяч человек. Повестки стали приходить людям в этот же день.