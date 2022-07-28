Житель Вологды получил штраф за дискредитацию армии РФ, выйдя на площадь Революции с белым листом

28.07.2022 [Общество]

Житель Вологды Иван Беликов получил 30-тысячный штраф, выйдя на площадь Революции с белым листом. При этом он сказал вслух фразу «Мы не одни».

Мужчина был задержан еще 13 марта. Вологжанин выкрикнул несколько раз «Мы не одни», после чего его задержали сотрудники полиции и отвезли в участок.

Когда сотрудники правоохранительных органов вели Ивана к служебному автобусу, он также выкрикнул пацифистские лозунги. Этого оказалось достаточно, чтобы судья вынесла обвинительный приговор по статье 20.3.3 КоАП и назначила штраф в 30 тысяч рублей. Судебный процесс состоялся на следующий день после задержания.

Вологодский городской суд постановил, что обычные листы бумаги и пацифистская дискредитируют использование Вооруженных Сил РФ «в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Сейчас деньги на штраф Ивану помогают собирать активисты. 

Тэги: дискредитация, спецоперация, штрафы

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