Археологи расскажут, как определить возраст находок по годичным кольцам, в Вологде 26 января

О том, как определить возраст находок по годичным кольцам, расскажут археологи в Вологде 26 января. Встреча пройдет в исторической гостиной школы №9.
Тема встречи – «Дендрохронологические исследования археологической древесины».
Дендрохронология – это научная дисциплина о методах датирования событий, природных явлений, археологических находок и древних предметов, основанная на исследовании годичных колец древесины. Дендрохронологический метод используется в криминалистике, археологии, лесном хозяйстве, климатогеографии.
На встрече выступят специалист-дендрохронолог Юрий Жаворонков и студентка 4 курса Института социальных и гуманитарных наук ВоГУ Дарина Жаворонкова. Они расскажут школьникам об исследовании деревянных срубов 16-19 веков из археологических раскопов в Вологде.
Также о раскопках, в ходе которых отбирались спилы бревен для датирования, расскажет Алексей Федоров, археолог, педагог-организатор Регионального центра дополнительного образования детей.
– Как правило, за такими исследованиями мы обращаемся в Москву. Для датирования образцов необходима разработанная дендрохронологическая шкала для конкретной территории, региона, – пояснил NewsVo Алексей Федоров. – А здесь сложилась уникальная ситуация, Юрий Жаворонков обобщил существующие наработки по датированию современной древесины, использовал образцы с реставрирующихся домов Вологды и из раскопов в Вологде, и построил дендрохронологическую шкалу протяженностью под 800 лет! Когда первые деревья, спилы которых положены в начало шкалы, росли – Вологда только начинала строиться! Теперь, благодаря его наработкам появилась возможность прямо в Вологде, оперативно, датировать срубы из раскопов и уточнять датировку памятников архитектуры. У исторических деревянных домов можно не просто датировать сруб, а определить саму историю строительства и перестроек: из какого леса рубили, когда, когда перестраивали.