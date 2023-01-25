Археологи расскажут, как определить возраст находок по годичным кольцам, в Вологде 26 января

О том, как определить возраст находок по годичным кольцам, расскажут археологи в Вологде 26 января. Встреча пройдет в исторической гостиной школы №9.

Тема встречи – «Дендрохронологические исследования археологической древесины».

Дендрохронология – это научная дисциплина о методах датирования событий, природных явлений, археологических находок и древних предметов, основанная на исследовании годичных колец древесины. Дендрохронологический метод используется в криминалистике, археологии, лесном хозяйстве, климатогеографии.

На встрече выступят специалист-дендрохронолог Юрий Жаворонков и студентка 4 курса Института социальных и гуманитарных наук ВоГУ Дарина Жаворонкова. Они расскажут школьникам об исследовании деревянных срубов 16-19 веков из археологических раскопов в Вологде.

Также о раскопках, в ходе которых отбирались спилы бревен для датирования, расскажет Алексей Федоров, археолог, педагог-организатор Регионального центра дополнительного образования детей.