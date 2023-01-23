Вологжанам расскажут о том, что иностранные вещи могут рассказать о Вологде XVI-XVIII веков

28 января в 16.00 в модельной библиотеке «Книжный экспресс» состоится встреча с археологом Александром Федоровым.

На встрече расскажут о предметах западноевропейского импорта 16–18 веков в культурном слое Вологодской крепости.

«В XVI веке Иваном IV в Вологде строится большая крепость. Именно на территории бывшей крепости находят большое количество археологических предметов, имеющих западноевропейское происхождение: голландские трубки, рейнская керамика, стекло с филигранью, стеклянные бутылки со свинцовыми пробками, торговые пломбы и пфенинги (счётные жетоны). Археологические находки позволяют по-другому взглянуть на историю средневековой Вологды, основанной на „скупых“ исторических источниках делового характера. Археология позволяет познакомиться с историей повседневности средневекового города, слабо отраженной в письменных источниках», — сообщают организаторы мероприятия.

Встреча пройдёт в рамках проекта«Культурные чтения».