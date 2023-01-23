В Вологде расскажут о том, какую информацию скрывает в себе ладья XVII века

23.01.2023 [Культура]

27 января в 15:00 в отделе природы Вологодского государственного музея-заповедника состоится первая публичная лекция нового просветительского проекта «Краеведческие встречи» — «Дендрохронологические методы при исследовании ладьи XVII века».

Эксперт-дендрохронолог Юрий Жаворонков и студентка 4 курса Института социальных и гуманитарных наук ВоГУ Дарина Жаворонкова, поделятся сенсационными результатами работы по исследованию уникального исторического артефакта — ладьи XVII века, найденной в южной части Онежского озера в 2018 году.

«Исследования проводились с применением дендрохронологических методов. Слушатели лекции узнают не только о том, к каким интересным выводам пришли ученые относительно даты сооружения ладьи и использовавшихся технологий, но и о том, как именно эти данные были получены — как проводятся дендрохронологические исследования и о чем может рассказать древесина. Дендрохронология — научная дисциплина о методах датирования событий, природных явлений, археологических находок и древних предметов, основанная на исследовании годичных колец древесины. Дендрохронологический метод используется в криминалистике, археологии, лесном хозяйстве, климатогеографии», — говорят организаторы.

Посещение лекции по входным билетам

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