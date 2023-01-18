Велика тяга к искусству: в день бесплатного посещения новая картинная галерея в Вологде не выдержала наплыва посетителей

18.01.2023 [Происшествия]

Сотрудникам Вологодской областной картинной галереи пришлось приостановить вход посетителей в здание в день бесплатного посещения, 18 января.

– Сегодня, в день бесплатного посещения, большой поток желающих посмотреть экспозиции главного здания нашего музея. В связи с загруженностью выставочных залов и гардероба мы были вынуждены приостановить вход посетителей в здание, – говорится на странице галереи.

Напомним, новое здание Вологодской картинной галереи открылось меньше месяца назад. Здесь на пяти этажах разместились новые экспозиции. Более того, часть картин экспонируются впервые. Билет для взрослого посетителя стоит 450 рублей. Для сравнения, обычно билеты в вологодские музеи стоят менее 200 рублей. Поэтому в первый же день бесплатного посещения, который бывает в здешних музеях раз в месяц – каждую третью среду – поток посетителей устремился в новое здание галереи.

– Гардеробщица была в предобморочном состоянии! – рассказали NewsVo очевидцы. – В какой-то момент в гардеробе упала перекладина с десятками пальто. Их сложили у стены кучей. Людям нужно было копаться в ней, чтобы найти свое. А народ прибывает! Одна из разгневанных посетительниц прямо из фойе позвонила директору галереи, и та, похоже, только так узнала о коллапсе.

В результате сотрудникам пришлось приостановить вход в здание галереи.

– В праздничные новогодние дни галерея работала в усиленном режиме – очаг культуры посетили около 4 тысяч человек. Однако, долгожданный многими, даже льготниками, бесплатный день показал неготовность к форс-мажорам, к работе с таким потоком любителей прекрасного, – сообщает «КП-Вологда».

Ранее NewsVo рассказывал, что в Вологодская картинная галерея была лишена главного здания в течение шести лет. В 2016 году Воскресенский кафедральный собор, в котором располагалась галерея, был передан в собственность Вологодской епархии. По договоренности между правительством области и Вологодской епархией картинная галерея оставалась в здании собора до конца 2016 года, а затем должна была переехать на Мира, 34.

С тех пор даты переезда галереи сдвигались на более поздние сроки в связи с ремонтом здания. Эти шесть лет выставки картин проводились в филиалах галереи: в Шаламовском доме, в Доме Карбакова и в мастерской Пантелеева.

Тэги: картинная галерея

ТОП НЕДЕЛИ

МФЦ Вологодского района закупил себе Лэнд Крузер
Депутат Соболев: неслужившие мужчины старше 30 лет будут отправляться на военные сборы
В Вологде 13 января откроется каток с фотозоной и костром
«Осторожно новости»: в Вологде от взрыва гранаты, привезенной с СВО, пострадал местный житель
Депутат ЗСО Евгений Шулепов призвал перестать искать врагов народа
В Госдуме заявили, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов отменена
Житель Тотемского округа погиб в Украине
В Череповце остановили движение трамваев из-за лопнувшего рельса
Житель Череповца получил 18 лет колонии за убийство 18-летней давности
Компания «Магистраль» получит 175,6 млн рублей за убору Вологды до конца зимы

Похожие новости

Мультимедийный проект «Имена в пространстве и времени» отроется в новом здании картинной галереи в Вологде

Изображения проецируются на четырех экранах куба, с уникальным звуковым сопровождением

1427
0

Новое здание Вологодской областной картинной галереи откроют 29 декабря

В этот день выставочный комплекс будет работать для посетителей с 15:00 до 21:00

1270
0

Частная галерея «Красный мост» в Вологде может закрыться из-за финансовых проблем

Об этом рассказала основатель и хозяйка галереи Нинель Комина

1275
0

Часть экспонатов открывшейся после ремонта картинной галереи жители Вологды увидят впервые

Торжественное открытие Вологодской картинной галереи запланировано на предновогодние дни

1742
0

Доступность картинной галереи для маломобильных групп населения проверили в Вологде

У депутата Гордумы Максима Выдрова возникли вопросы по обеспечению подходов к зданию

1925
0

Завершилась реставрация Воскресенского кафедрального собора в Вологде

Работы шли более пяти лет

1445
0

Интерактивную программу подготовила к «Ночи искусств» 3 ноября Вологодская картинная галерея

Мероприятия пройдут в трех филиалах галереи

872
0

8 и 9 сентября в Вологде пройдут Первые Воропановские чтения

Конференция посвящена памяти искусствоведа Владимира Воропанова

940
0

Дарителей картин для Вологодской картинной галереи чествует новая выставка

В экспозиции представлены уникальные произведения отечественной живописи, переданные в музей коллекционерами и художниками

1341
0

Новое здание для Вологодской картинной галереи планируют подготовить к концу этого года

Торжественные мероприятия по поводу новоселья совместят с 70-летием галереи

1905
0

В Вологде открылась частная картинная галерея

Арт Галерея – студия «Наш ХХl век» работает по адресу: Вологда, Воркутинская, 7

2253
0

Галина Фалалеева стала Послом культуры Союза женщин России

Почетное звание получила директор Вологодской картинной галереи

1693
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Лекцию «К нам едет ревизор» прочтет Сергей Баранов в Вологде 21 января
Велика тяга к искусству: в день бесплатного посещения новая картинная галерея в Вологде не выдержала наплыва посетителей
Семейный праздник «Рыбалка в Баранково» пройдет в Вологде 28 января
Каждый третий житель Вологодской области мало двигается
Презентация двух фильмов о вологодских художниках состоится в Вологде 20 января
Мобилизованный житель Великого Устюга погиб при минометном обстреле в зоне СВО
Депутаты Госдумы в инициативном порядке разрабатывают проект о конфискации имущества уехавших россиян
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

3578
0
17.01.2023 [БлогоVO]

Начали доставать из шкафов скелеты вековой давности

559
0
13.01.2023 [Обзор Прессы]

Веселые денечки

664
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика