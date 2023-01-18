Велика тяга к искусству: в день бесплатного посещения новая картинная галерея в Вологде не выдержала наплыва посетителей

Сотрудникам Вологодской областной картинной галереи пришлось приостановить вход посетителей в здание в день бесплатного посещения, 18 января.

– Сегодня, в день бесплатного посещения, большой поток желающих посмотреть экспозиции главного здания нашего музея. В связи с загруженностью выставочных залов и гардероба мы были вынуждены приостановить вход посетителей в здание, – говорится на странице галереи.

Напомним, новое здание Вологодской картинной галереи открылось меньше месяца назад. Здесь на пяти этажах разместились новые экспозиции. Более того, часть картин экспонируются впервые. Билет для взрослого посетителя стоит 450 рублей. Для сравнения, обычно билеты в вологодские музеи стоят менее 200 рублей. Поэтому в первый же день бесплатного посещения, который бывает в здешних музеях раз в месяц – каждую третью среду – поток посетителей устремился в новое здание галереи.

– Гардеробщица была в предобморочном состоянии! – рассказали NewsVo очевидцы. – В какой-то момент в гардеробе упала перекладина с десятками пальто. Их сложили у стены кучей. Людям нужно было копаться в ней, чтобы найти свое. А народ прибывает! Одна из разгневанных посетительниц прямо из фойе позвонила директору галереи, и та, похоже, только так узнала о коллапсе.

В результате сотрудникам пришлось приостановить вход в здание галереи.

– В праздничные новогодние дни галерея работала в усиленном режиме – очаг культуры посетили около 4 тысяч человек. Однако, долгожданный многими, даже льготниками, бесплатный день показал неготовность к форс-мажорам, к работе с таким потоком любителей прекрасного, – сообщает «КП-Вологда».

Ранее NewsVo рассказывал, что в Вологодская картинная галерея была лишена главного здания в течение шести лет. В 2016 году Воскресенский кафедральный собор, в котором располагалась галерея, был передан в собственность Вологодской епархии. По договоренности между правительством области и Вологодской епархией картинная галерея оставалась в здании собора до конца 2016 года, а затем должна была переехать на Мира, 34.

С тех пор даты переезда галереи сдвигались на более поздние сроки в связи с ремонтом здания. Эти шесть лет выставки картин проводились в филиалах галереи: в Шаламовском доме, в Доме Карбакова и в мастерской Пантелеева.