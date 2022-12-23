В Вологде опубликован график подвоза воды для жителей

В Вологде 10 цистерн развозят воду в социальные учреждения южной части города. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

После обеспечения соцобъектов цистерны направят на подвоз воды для горожан. Пока предусмотрено три точки, на которых вологжане смогут набрать воду:

с 14-00 до 21-00 Псковская, 7 автоцистерна «Молоко» с номером 666

с 14-30 до 21-00 Текстильщиков, 16 (Элма)

с 16-00 до 21-00 Щетинина, 5

Отмечается, что если вода закончится, машина заправится и вновь вернется на прежнее место. Информация об адресах, где можно набрать воду, будет пополняться.

Как NewsVO сообщал ранее, 23 декабря большая часть Вологды осталась без воды из-за аварии на очистных сооружениях. Устранить её обещают до полуночи.