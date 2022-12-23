Несколько микрорайонов Вологды остались без воды

Большая часть Вологды из-за аварийной ситуации на очистных сооружениях Водоканала осталась без воды.

«С 4 часов утра снижено давление воды в городской сети. Комиссия работает на месте, разбирается в причинах, планирует работу по устранению проблемы. Полностью остановлена зональная насосная станция, поэтому без водоснабжения остаётся южная часть города, центральная и заречная — на пониженном давлении», — сообщил мэр города Сергей Воропанов.

В детских садах и школах, которых коснулось отключение, уроки и занятия будут сокращены. Власти при возможности просят оставить детей дома.