Несколько микрорайонов Вологды остались без воды

23.12.2022 [Общество]

Большая часть Вологды из-за аварийной ситуации на очистных сооружениях Водоканала осталась без воды.

«С 4 часов утра снижено давление воды в городской сети. Комиссия работает на месте, разбирается в причинах, планирует работу по устранению проблемы. Полностью остановлена зональная насосная станция, поэтому без водоснабжения остаётся южная часть города, центральная и заречная — на пониженном давлении», — сообщил мэр города Сергей Воропанов. 

В детских садах и школах, которых коснулось отключение, уроки и занятия будут сокращены. Власти при возможности просят оставить детей дома. 

«В первую очередь обеспечим привозной водой социальные объекты в южном районе города. После формирования списка пунктов подвоза воды к жилым домам, опубликую адреса. Ситуацию держу на контроле», — пояснил Сергей Воропанов. 

Тэги: вода, Вологдагорводоканал

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