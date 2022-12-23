Несколько микрорайонов Вологды остались без воды

Большая часть Вологды из-за аварийной ситуации на очистных сооружениях Водоканала осталась без воды.
«С 4 часов утра снижено давление воды в городской сети. Комиссия работает на месте, разбирается в причинах, планирует работу по устранению проблемы. Полностью остановлена зональная насосная станция, поэтому без водоснабжения остаётся южная часть города, центральная и заречная — на пониженном давлении», — сообщил мэр города Сергей Воропанов.
В детских садах и школах, которых коснулось отключение, уроки и занятия будут сокращены. Власти при возможности просят оставить детей дома.
«В первую очередь обеспечим привозной водой социальные объекты в южном районе города. После формирования списка пунктов подвоза воды к жилым домам, опубликую адреса. Ситуацию держу на контроле», — пояснил Сергей Воропанов.