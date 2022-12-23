«Не пойду немытый на работу»: 3 тысячи домов и зданий в Вологде остались без воды

Утро 23 декабря жители Вологды встретили без воды из-за аварии на очистных сооружениях Водоканала. Авария произошла в четыре утра, устранить ее обещают до полуночи.

Власти рекомендовали родителям оставить сегодня детей дома. Мэр вологды Сергей Воропанов провел КЧС на очистных сооружениях Водоканала.

«Произошёл сбой в системе подачи очищенной воды в резервуар, из которого она поступает в городскую сеть. Проработали решение проблемы, параллельно ищем причину сбоя. Пока планируем устранить его и наладить подачу воды до полуночи, но сроки ставить рано. Повторное заседание комиссии на объекте проведу сегодня в 20 часов», — сообщил Сергей Воропанов.

Зональная насосная станция остановлена. Она питает южную часть города, в этом районе в домах и соцобъектах воды нет. В центральной и заречной части снижено давление, воды может не быть из-за большого потребления или если вы живёте на верхних этажах.



В социальные объекты организовали подвоз чистой воды, работает 10 бочек, в том числе и от предприятий города.

В ГУ МЧС по Вологодской области пояснили, что в зоне снижения давления оказались более 3000 зданий. Давление на очистных сооружениях снижено до 1 атмосферы (рабочая 5,7 атмосфер) на сети холодного водоснабжения.

Вологжане засыпали вопросами мэра. Возмущение вызвало то, что не так давно на ЖКХ были подняты тарифы, люди задаются вопросом, кто им возместит покупку воды, ведь 10 бочек на город — это мало.

«При любой аварийной ситуации на Водоканале… ранее подвоз воды был обеспечен), но не на данный момент ((((кто… интересно…возместит денежные средства тем, кому пришлось покупать воду», — пишет вологжанка Елена Гаврилова.

Люди также жалуются, что в УК им говорят, что подвоза воды не будет. Но власти в первую очередь обеспечивают водой социальные учреждения.

«Очень часто аварии оставляют жителей города без воды или тепла. Городу необходима большая инфраструктурная модернизация. Только тогда Вологда сможет стать центром жизни и развития, перестанет быть просто старым городом на северо-западе России», — написал Вадим Конев.

Мамочки возмутились, что 117 детский сад попросил с утра не приводить детей.

«Не очень доброе утро. Нам в 117 садике воспитатели отказали в приёме детей, сказали согласовано с Управлением образования. Очень интересно, а может Управление образования теперь согласует и с нашим руководством?» — пишет Лина Чечу.

Власти, действительно, посоветовали тем, кто может, не водить детей в детские сады сегодня. Но садики не закрыты. Об этом сообщила начальник управления образования Ирина Гуляева.

«Садик 117 детей принимает. Если есть возможность оставить ребенка дома, просьба оставить», — написала она.

Есть люди, кто воспринял аварию с юмором. Так, житель Вологды Сергей Шеметов пошутил на странице мэра, что не пойдет сегодня немытый на работу. На что Сергей Воропанов посоветовал ему согласовать это с начальством.