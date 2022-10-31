Онлайн-трансляция фильма про историю Вологодского драмтеатра в годы Великой Отечественной войны состоится 4 ноября

31.10.2022 [Культура]

Документальный фильм «Искусство, помогающее жить» покажет 4 ноября Вологодский драмтеатр в рамках акции «Ночь искусств».

Напомним, «Ночь искусств» – это всероссийская ежегодная культурно-образовательная акция, которая считается продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре» и «Библионочь».

– Документальная лента посвящена работе актеров драмтеатра в годы Великой Отечественной войны. Где находилась труппа театра ровно 80 лет назад, какие спектакли были интересны публике, какую помощь артисты театра оказывали в борьбе за Победу – обо всем этом рассказывает интерактивная онлайн-экскурсия с элементами документального кино, – рассказывает о мероприятии сайт «Культура в Вологодской области».

Автор сценария – историк театра Борис Ильин, режиссер – Сергей Закутин. Текст озвучили заслуженные артисты РФ Владимир Таныгин, Марианна Витавская и Наталья Ситникова.

Онлайн-трансляция фильма начнется 4 ноября в 20:30 в группе Вологодского драматического театра в социальной сети.

Доступ к трансляции свободный.

Возрастных ограничений нет.

Ранее NewsVo рассказывал, что акция «Ночь искусств» пройдет 3 ноября в Вологодской областной библиотеке и Вологодской картинной галерее, а 4 ноября в Вологодском музее-заповеднике и Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

Тэги: Ночь искусств, документальное видео, фильм, Театры, Драмтеатр, ВОВ, история

ТОП НЕДЕЛИ

«Увидел, как какой-то мужик сидит сверху на девочке»: подробности задержания педофила в Вологде
Жители Вологодской области делятся фото солнечного затмения в социальных сетях
Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона
Ограничения для большегрузов введены в шестнадцати районах Вологодской области
В Вологде прохожие спасли четвероклассницу от педофила
В сети появилось видео, как подростки жестоко избивают девушку в Череповце
В отношении кредитора «Вологодской ягоды» вынесен приговор
В ходе спецоперации погиб доброволец из Вологды
Движение транспорта по улице Дзержинского в Вологде станет двухсторонним
В Вологодскую область идет первый снег

Похожие новости

Интерактивную программу подготовила к «Ночи искусств» 3 ноября Вологодская картинная галерея

Мероприятия пройдут в трех филиалах галереи

518
0

Акция «Ночь искусств» пройдет в Вологодской областной библиотеке 3 ноября

Здесь пройдут просветительские беседы на разные темы

496
0

Концерты и экскурсии ждут посетителей Кирилло-Белозерского музея на акции «Ночь искусств» 4 ноября

Несколько мероприятий подготовили сотрудники федерального музея-заповедника для гостей

749
0

Акция «Ночь искусств» пройдет в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах 4 ноября

Вологодский государственный музей-заповедник подготовил для посетителей в этот день экскурсии, мастер-классы, интерактивные программы и кинодайджест

980
0

Культурно-образовательная акция «Ночь искусств» пройдет в Вологде 4 ноября

Мастер-классы, экскурсии, концерты, квесты и презентации ждут посетителей музеев

1445
0

«Ночь искусств» в Вологодской области: подробная программа в Вологде, Череповце и районах

Проведение культурной акции запланировано также в Великом Устюге, Белозерске, Кириллове и Ферапонтово

 

2305
0

Экскурсии и мастер-класс по бальным танцам пройдут в Вологодской филармонии в рамках «Ночи искусств»

3 ноября там выступят вологодский бард Владимир Сергеев, женский камерный хор «Кантилена», Камерный оркестр под управлением заслуженного артиста Александра Лоскутова и Мужской камерный хор филармонии

2022
0

Тотемский краеведческий музей приглашает на «Ночь искусств»

3 ноября Тотемское музейное объединение примет участие во Всероссийской акции Ночь искусств-2015».

1665
0

Кирилловский район приглашает гостей на «Ночь искусств»

3 ноября Народный дом в Кириллове и музей фресок Дионисия в селе Ферапонтово примут участие во всероссийской акции «Ночь искусств-2015».

2175
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Студентам-иностранцам рассказали, как остаться жить и работать в Вологодской области
Новая мультимедийная выставка «Сокровища Вологодской областной картинной галереи» открылась в Вологде
Онлайн-трансляция фильма про историю Вологодского драмтеатра в годы Великой Отечественной войны состоится 4 ноября
Жителю Вологды грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж
Шойгу: среди мобилизованных 27000 предпринимателей и 1300 сотрудников исполнительной власти
В Вологодской области грузовик столкнулся с легковушкой: три человека погибли
В правительстве Вологодской области назвали имена первых заместителей губернатора
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

2629
0
30.10.2022 [БлогоVO]

В Великоустюгском районе когда-то была одна из самых смертельных стройплощадок ГУЛАГА

507
0
25.10.2022 [Обзор Прессы]

Демографическая яма всё глубже. Или почему русские женщины не рожают, как кошки?

1077
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика