Онлайн-трансляция фильма про историю Вологодского драмтеатра в годы Великой Отечественной войны состоится 4 ноября

Документальный фильм «Искусство, помогающее жить» покажет 4 ноября Вологодский драмтеатр в рамках акции «Ночь искусств».

Напомним, «Ночь искусств» – это всероссийская ежегодная культурно-образовательная акция, которая считается продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре» и «Библионочь».

– Документальная лента посвящена работе актеров драмтеатра в годы Великой Отечественной войны. Где находилась труппа театра ровно 80 лет назад, какие спектакли были интересны публике, какую помощь артисты театра оказывали в борьбе за Победу – обо всем этом рассказывает интерактивная онлайн-экскурсия с элементами документального кино, – рассказывает о мероприятии сайт «Культура в Вологодской области».

Автор сценария – историк театра Борис Ильин, режиссер – Сергей Закутин. Текст озвучили заслуженные артисты РФ Владимир Таныгин, Марианна Витавская и Наталья Ситникова.

Онлайн-трансляция фильма начнется 4 ноября в 20:30 в группе Вологодского драматического театра в социальной сети.

Доступ к трансляции свободный.

Возрастных ограничений нет.

Ранее NewsVo рассказывал, что акция «Ночь искусств» пройдет 3 ноября в Вологодской областной библиотеке и Вологодской картинной галерее, а 4 ноября в Вологодском музее-заповеднике и Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.