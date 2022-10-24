Памятник Василию Белову открыли в Вологде в день 90-летия со дня рождения писателя

24.10.2022 [Культура]

Памятник Василию Белову торжественно открыли в Вологде в день 90-летия со дня рождения писателя.

– Бронзовая фигура Василия Белова расположена на высоком каменном постаменте – писатель опирается на изгородь, которая является символом деревенской простоты и естественности, а его внимательный и проницательный взгляд устремлен на город, где он прожил бóльшую часть своей человеческой и творческой жизни. Василий Иванович очень любил своих земляков, родную землю, Вологодчину, Россию – и не просто любил, а переживал за нее, сострадал. Образ писателя очень узнаваем – скульптором Алексеем Игнатовым удивительно точно передано портретное сходство, – сообщает пресс-служба департамента культуры и туризма Вологодской области.

Место под памятник было определено в ходе народного интернет-голосования: это пересечение улиц Марии Ульяновой и Советского проспекта.

Ранее NewsVo рассказывал, что автор скульптурной композиции – скульптор Алексей Игнатов, преподаватель Московского художественного института имени Сурикова при РАХ, лауреат Государственной премии РФ имени Жукова. Постамент для памятника создал петербургский архитектор Антон Королев.

Разговоры об установке памятника Василию Белову в Вологде велись много лет. Скульптор Алексей Игнатов уже даже создавал эскиз памятника писателю и на его установку в 2019 году объявляли сбор средств.

Открытие памятника прошло в рамках IX Всероссийских Беловских чтений, которые проходили в Вологде в течение нескольких дней.
 

Тэги: памятник, Василий Белов, Белов

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