Завершилась реставрация дома Бурлова на Октябрьской, 11 в Вологде

Реставрация в доме Бурлова подошла к своему завершению. Об этом сообщают сотрудники управления культуры и историко-культурного наследия администрации города Вологды на странице «Сохраняя будущее: деревянная Вологда» в социальной сети.

– Более шести лет потребовалось на обновление дома. За это время был проведен комплекс работ, позволяющих раскрыть весь его потенциал: заменены обветшавшие части, все помещения отреставрированы и приспособлены под современные нужды, обновлены двери и фурнитура, стены здания очищены от старой краски и покрыты специальным маслом. На сегодня реставрация деревянного, дома общей площадью чуть больше 1000 квадратных метров, закончена, – говорится в сообщении.

Завершить работы планировалось к Дню города в прошлом году.

Памятник архитектуры – дом купцов-кожевников Бурловых был построен в 19-м веке. До революции в нем размещалась Вологодская уездная земская управа. В последние годы перед реставрацией здесь располагались библиотека Педагогического училища и Вологодское отделение Российского детского фонда.

Реставрационные работы на доме-памятнике начались в 2015 году. В 2019 году под тяжестью снега здесь рухнула временная крыша.

На видео ниже можно рассмотреть детали обновленного дома вблизи:

