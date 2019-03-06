Временная крыша над памятником архитектуры на улице Октябрьской, 11 в Вологде рухнула под тяжестью снега

В Вологде обрушилась временная крыша и леса возле дома на улице Октябрьской, 11. Об этом пишут в соцсетях очевидцы.

Изначально оно находилось в областной собственности, но в 2013 году было передано «Корпорации развития», которая, по данным издания «В точку», позже продала памятник архитектуры бизнесмену Игорю Смирнову за 17,5 млн рублей.

Градозащитники писали в августе 2015 года, что на доме начались ремонтно-реставрационные работы:

- Рабочий, к которому мы обратились за объяснениями, поначалу ляпнул, что тут будет демонтаж здания. Но его быстро поправили другие рабочие. Сказали, что они демонтируют внутреннюю отделку.

При этом разрешение на ремонтные работы было выдано только в 2016 году (!). Специалисты укрепили и переложили бутовый фундамент, делали вычинку стен и печей. Были отреставрированы балки и стропила крыши. В апреле 2016 года градозащитники заметили, что деревянные элементы здания вывозятся, как мусор:

- По всей территории валяются бревна со свежими спилами, - писали активисты "Настоящей Вологды".

Чердачные помещения, ранее не жилые, предполагали приспособить под студию для выставок и конференций, в подвале собирались открыть ресторан.

Постепенно активность реставраторов на объекте затихла, и в начале 2018 года в онлайн-приемную губернатора поступило обращение от жителей:

- Сейчас проведение каких-либо работ на объекте не наблюдается. Если это так, то почему они приостановлены? Недостаток финансирования? Что будет с данным зданием дальше? В какие сроки планируется закончить реставрационные работы? Под какие функции собираются приспособить это здание? - Комитетом в 2016 году выдано разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия сроком до 31 декабря 2018 года.В настоящее время работы по сохранению по указанному разрешению на объекте культурного наследия приостановлены. Вместе с тем, над объектом сооружена временная кровля, угрозы причинения вреда состоянию объекта культурного наследия «Здание, в котором в 1918 году размещался ГУБКОМ РКП (б)» не имеется, - говорилось в ответе Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области, датированном 25 апреля 2018 года.

В ответе также говорится, что после проведения комплексных ремонтно-реставрационных работ данный объект будет приспособлен под общественное здание.

В Корпорации развития, несмотря на то, что устный запрос СМИ имеет такую же силу, как и письменный, нас попросили оформить письменный запрос. Мы профинформируем читателей, как только ответ будет получен.

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