Памятник архитектуры на улице Октябрьской, 11 в Вологде обещают отреставрировать к лету 2021 года

Реставрацию памятника архитектуры, дома купца Якова Бурлова на улице Октябрьской, 11 в Вологде обещают завершить к лету 2021 года. Представители ООО «Электра» сообщают, что к марту закончит крупные работы, затем перейдут к внутренней отделке и благоустройству территории.

Как ранее сообщал NewsVo, изначально здание находилось в областной собственности, но в 2013 году было передано «Корпорации развития», которая, по данным издания «В точку», позже продала памятник архитектуры бизнесмену Игорю Смирнову за 17,5 млн рублей. Он известен вологжанам по многочисленным нарушениям при работах на памятниках архитектуры.

31 декабря 2014 года на сайте Корпорации развития появилась новость, что дом "вскоре будет отреставрирован". Градозащитники писали в августе 2015 года, что на доме начались ремонтно-реставрационные работы.

При этом разрешение на ремонтные работы было выдано только в 2016 году (!). Специалисты укрепили и переложили бутовый фундамент, делали вычинку стен и печей. Были отреставрированы балки и стропила крыши.

«В свое время подвал был полноценный, подо всем домом, а в советское время использовали только его половину – остальную засыпали. Сделали подпорные столбы уже на сгнившие перекрытия – в таком состоянии дом и находился. Было решение раскрыть весь подвал. Мы его откопали, воссоздали все цокольные стены и фундамент, который стал частью интерьера», - цитирует пресс-служба администрации Вологды слова директора ООО «Электра» Константина Смирнова.

В апреле 2016 года градозащитники заметили, что деревянные элементы здания вывозятся, как мусор:

- По всей территории валяются бревна со свежими спилами, - писали активисты "Настоящей Вологды".

Чердачные помещения, ранее не жилые, предполагали приспособить под студию для выставок и конференций, в подвале собирались открыть ресторан.

Постепенно активность реставраторов на объекте затихла, и в начале 2018 года Комитет по охране памятников ответил на обращение жителей, что работы приостановлены, над объектом сооружена временная кровля, поэтому «угрозы причинения вреда состоянию объекта культурного наследия (…) не имеется». Тем не менее, в марте 2019 года временная крыша над памятником архитектуры на улице Октябрьской, 11 рухнула под тяжестью снега. В Комитете NewsVo тогда рассказали, что временную конструкцию вот-вот планировали демонтировать - основные реставрационные работы на кровле уже выполнены. Никаких нарушений при реставрации чиновники не обнаружили.

Одноэтажный дом площадью около 1000 кв. метров имеет цокольный и мансардный этажи. По задумке реставраторов, их соединит лестница из железа и стекла в стиле хай-тек, она станет одним из современных элементов в здании. Также принято решение показать в интерьерах бутовый фундамент, для формирования которого используются природные камни.

Фото пресс-службы администрации Вологды

Интерьерной деталью станут и обнаруженные под штукатуркой изразцы одной из подлинных печей. Их реставраторы расчистят, но не будут восстанавливать полностью. Печь в стене закроют стеклом, и она станет своеобразным экспонатом памятника деревянного зодчества.

В администрации Вологды отмечают, что в ходе реставрации были приведены в порядок элементы резного декора, воссозданы утраченные детали входной группы и кованые вензеля семьи Бурловых. Реставраторы отказались от покраски фасадов, а покрыли их специальным маслом, и это станет еще одной особенностью здания.

Мэр города Сергей Воропанов предложил торжественно открыть отреставрированное здание ко Дню города.



