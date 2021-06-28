Завершается реставрация Дома Бурловых в Вологде на Октябрьской, 11

28.06.2021 [Общество]

Завершается реставрация Дома Бурловых в Вологде на Октябрьской, 11. 

– Во всей красе предстанет отреставрированный Дом Бурловых на улице Октябрьской, 11 к Дню города Вологды. Работы по сохранению на объекте культурного наследия регионального значения проводили мастера ООО "Электра" под руководством архитектора-реставратора Константина Львовича Смирнова. Впереди покраска фасадов и декора, – сообщает Вологдареставрация.

Сообщается, что скоро посетители смогут увидеть и отреставрированные интерьеры дома.

Реставрационные работы на памятнике архитектуры – доме купца Якова Бурлова, построенном в 19 веке – начались в 2015 году. В 2019 году под тяжестью снега здесь рухнула временная крыша.
 

Тэги: реставрация

ТОП НЕДЕЛИ

32-летняя жена Петросяна покинула Россию после раздела имущества
Главврач моногоспиталя в Череповце рассказал, что 20% пациентов не поддаются лечению
Стало известно, какое количество вакцинированных среди пациентов моногоспиталя в Череповце
У одного из пациентов моногоспиталя в Череповце подтвердился индийский штамм COVID-19
В Вологодской области из-за коронавируса на месяц закроют кинотеатры и театры
В Вологде под окнами моногоспиталя нашли пациентку из палаты на третьем этаже
Вологжане возмущены роликом мэра в «TikTok» о сохранении деревянного зодчества в городе
В Вологде заболевший COVID-19 указал чужой адрес, и зарегистрированного там ребенка не хотели принимать в детсад
Смета на ремонт нескольких десятков дворов в Вологде была завышена на 16 млн рублей?
В Череповце задержали вандалов, разгромивших остановку на улице Металлургов

Похожие новости

В Вологде начинается реставрация памятника архитектуры на улице Кирова, 33

3 июня начата расчистка и «озаборивание» территории, выбраны проверенные проектировщик и подрядчик

1132
0

Фасады здания Вологодского музея кружева отреставрируют в 2021 году

Во время работ экспозиция будет открыта для посещения по обычному графику

1389
0

Разрабатывающая проект реставрации Вологодского кремля фирма не уложилась в сроки

Все работы ООО «А1 Эксперт» из Ростова-на-Дону должно было сдать в марте 2021 года, но теперь через суд просит продлить исполнение контракта до конца сентября 2021 года

1084
0

Реставрация крепостных стен Нового города началась в Кирилло-Белозерском монастыре

Крупнейшее сохранившееся крепостное сооружение древней Руси отреставрируют к концу 2022 года

1208
0

В Великом Устюге определили подрядчика на ремонт фасада дома купца Захарова

Работы на объекте культурного наследия федерального значения с 1 июня по 30 сентября будет проводить ООО «Градострой Плюс»

1930
0

Дом купца Бурлова в Вологде обещают отреставрировать к лету 2021 года

Дом принадлежал купцу второй гильдии Якову Бурлову

1419
0

В Вологде началась реставрация дома Засецких

Исторический облик дому вернут инвесторы Герман и Лариса Якимовы

1729
0

Администрация Вологды планирует через суд расторгнуть договор купли-продажи дома купца Назарова

Новый владелец объекта культурного наследия не выполняет охранные обязательства в отношении этого здания

 

3558
0

Дом Лопарева в Вытегре отреставрируют в 2021-2022 годах

На проведение комплексных ремонтно-реставрационных работ из бюджета области решили выделить почти 50 млн. рублей

860
0

В вологодском селе занялись реставрацией «замка» купца Никуличева

Молодой архитектор из Вологды и планирует своими силами восстанавливать памятник архитектуры  

10542
0

Объявлен сбор средств на закупку пиломатериалов для восстановления храма-маяка в Крохино

Всего необходимо около 300 тысяч рублей

1518
0

В Вологодской области ищут волонтеров для ремонта Георгиевского храма в Кичменгско-Городецком районе

В селе Косково продолжаются работы по восстановлению храма, украшенного росписями великоустюгского иконописца Пантелеймона Кострова

4304
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В срыве сроков строительства детсада на улице Ярославской в Вологде обвинили защитников сквера
Выбери свое будущее — поступай в САФУ!
Мэр Вологды не исключил возможность введения ограничений на въезд в город из-за коронавируса
Администрация Вологды ищет нового подрядчика на покос травы в городе
В Вологде подписали контракт на строительство дома для переселенцев на улице Архангельской
Мэр Вологды впервые вышел в прямой эфир с сурдопереводом
Вологжанка перевела мошенникам 15 тысяч рублей, желая арендовать квартиру в Сочи
 
25.06.2021 [Общество]

Свидетели по делу о хищении автобусов вологодского «ТрансОйла»: техника была в убитом состоянии

1662
0
28.06.2021 [БлогоVO]

Попал с оказией в Тотьму, прогулялся по обновленной набережной Кускова. Как-то легло на душу — и сама идея, и ее воплощение

103
0
28.06.2021 [Обзор Прессы]

«Ночлежный приют» появится в музее Семенково этой осенью

113
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика