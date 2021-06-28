Завершается реставрация Дома Бурловых в Вологде на Октябрьской, 11.

– Во всей красе предстанет отреставрированный Дом Бурловых на улице Октябрьской, 11 к Дню города Вологды. Работы по сохранению на объекте культурного наследия регионального значения проводили мастера ООО "Электра" под руководством архитектора-реставратора Константина Львовича Смирнова. Впереди покраска фасадов и декора, – сообщает Вологдареставрация.

Сообщается, что скоро посетители смогут увидеть и отреставрированные интерьеры дома.

Реставрационные работы на памятнике архитектуры – доме купца Якова Бурлова, построенном в 19 веке – начались в 2015 году. В 2019 году под тяжестью снега здесь рухнула временная крыша.

