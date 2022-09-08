Жители Великого Устюга собрали необходимую сумму для проведения независимой экспертизы места, где должна вырасти свалка

Защитники Горбачёво в Великоустюгском районе завершили сбор средств на проведение независимой экспертизы. Они сообщили, что собрали необходимую сумму 139 792 рубля 53 копейки.

Ранее NewsVo рассказывал, что под Великим Устюгом рядом с деревней Горбачево в ближайшие годы собираются строить полигон для твёрдых бытовых отходов, который в три раза превышает мощность ныне существующего полигона. Местные жители выступают против строительства полигона в этом месте.

Тендер на выполнение проектно-изыскательных работ в целях строительства «Комплекса по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе» выиграла московская фирма ООО «Террикон». Свои услуги она оценила в 35 млн рублей при заявленной максимальной цене контракта в 43,9 млн рублей.

«Террикон» зарегистрирована в Москве и уже имеет опыт подобных работ. Правда, не совсем положительный.

Как сообщал NewsVo, в 2019 году в Якутии велись активные обсуждения строительства мусороперерабатывающего предприятия. Тогда жители Якутска опасались, что заказ на проектно-изыскательные работы отданы сомнительной компании — ООО «Террикон», которая имеет уставной капитал менее двадцати тысяч и в 2018 году была замешана в неприятной истории. Так, издание «Яктаймс» выяснило, что фирма по договору с ООО «Стройресурс» взялась выполнить комплекс проектно-изыскательских работ по «Разработке проекта «Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов вблизи д. Солопово Зарайского района Московской области». В связи с низким качеством исполнения работ, «Стройресурс» отказался принять работу подрядчика и потребовал вернуть оплаченный аванс.

Активисты Великого Устюга также сообщили NewsVo, что к подаче в суд готовится иск в суд. Они считают незаконным перевод земельного участка, отданного под строительство комплекса по переработке отходов в Великоустюгском районе, из категории «земли запаса» в категорию «земли промышленности». Признание перевода незаконным может свести на нет все итоги проектной работы и поставить под угрозу перспективу строительства, уверены жители. Для подачи иска в суд им необходима экспертиза. На нее активисты и собирали деньги буквально всем миром.

В мае прокуратура Вологодской области сообщила, что перевод земельного участка из одной категории в другую при строительстве комплекса по переработке отходов в Великоустюгском районе является законным.