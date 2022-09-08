Жители Великого Устюга собрали необходимую сумму для проведения независимой экспертизы места, где должна вырасти свалка

08.09.2022 [Общество]

Защитники Горбачёво в Великоустюгском районе завершили сбор средств на проведение независимой экспертизы. Они сообщили, что собрали необходимую сумму 139 792 рубля 53 копейки.

Ранее NewsVo рассказывал, что под Великим Устюгом рядом с деревней Горбачево в ближайшие годы собираются строить полигон для твёрдых бытовых отходов, который в три раза превышает мощность ныне существующего полигона. Местные жители выступают против строительства полигона в этом месте. 

Тендер на выполнение проектно-изыскательных работ в целях строительства «Комплекса по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе» выиграла московская фирма ООО «Террикон». Свои услуги она оценила в 35 млн рублей при заявленной максимальной цене контракта в 43,9 млн рублей. 

«Террикон» зарегистрирована в Москве и уже имеет опыт подобных работ. Правда, не совсем положительный. 

Как сообщал NewsVo, в 2019 году в Якутии велись активные обсуждения строительства мусороперерабатывающего предприятия. Тогда жители Якутска опасались, что заказ на проектно-изыскательные работы отданы сомнительной компании — ООО «Террикон», которая имеет уставной капитал менее двадцати тысяч и в 2018 году была замешана в неприятной истории. Так, издание «Яктаймс» выяснило, что фирма по договору с ООО «Стройресурс» взялась выполнить комплекс проектно-изыскательских работ по «Разработке проекта «Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов вблизи д. Солопово Зарайского района Московской области». В связи с низким качеством исполнения работ, «Стройресурс» отказался принять работу подрядчика и потребовал вернуть оплаченный аванс.

Активисты Великого Устюга также сообщили NewsVo, что к подаче в суд готовится иск в суд. Они считают незаконным перевод земельного участка, отданного под строительство комплекса по переработке отходов в Великоустюгском районе, из категории «земли запаса» в категорию «земли промышленности». Признание перевода незаконным может свести на нет все итоги проектной работы и поставить под угрозу перспективу строительства, уверены жители. Для подачи иска в суд им необходима экспертиза. На нее активисты и собирали деньги буквально всем миром.

В мае прокуратура Вологодской области сообщила, что перевод земельного участка из одной категории в другую при строительстве комплекса по переработке отходов в Великоустюгском районе является законным.

Тэги: свалка, Горбачево

ТОП НЕДЕЛИ

Перенастройка светофоров на Ленинградской в Вологде привела к транспортному коллапсу
Сотрудница департамента здравоохранения Вологодской области не понимает, за что ее уволили
С Ленинградского моста в Вологде на жд-пути упал подросток
В Вологде призывнику пришлось доказывать в суде, что он не годен к службе
На объезде города Вологды в результате ДТП загорелось два автомобиля
На базе отдыха в Вологодском районе при катании на гидроцикле погибла женщина
С начала года в Вологодской области выявили восемь чёрных кредиторов
Главврач Грязовецкой ЦРБ попался на крупной взятке
Передачу «Привет, Андрей!» с участием нюксенских артистов покажут 3 сентября на «России 1»
Глава Чечни заявил, что уходит в бессрочный отпуск

Похожие новости

Жители Великоустюгского района собирают деньги для независимой экспертизы места будущего полигона ТБО

Они считают, что перевод земли из одной категории в другую был незаконен

844
0

В Кадуйском районе ликвидируют незаконную свалку в лесу

Обязанность ликвидировать свалку суд возложил на департамент лесного комплекса Вологодской области

826
0

Прокуратура: место под мусорный полигон в Великом Устюге выбрано законно

Ранее жители Великого Устюга сомневались в законности перевода земель из одной категории в другую для строительства полигона

1348
0

В Великом Устюге в полях, куда вывозили снег из города, образовалась свалка

Снег растаял, обнажив мусор

1023
0

Рекультивация городской свалки на улице Мудрова в Вологде пройдет в два этапа

В настоящее время площадь загрязнения составляет 25,76 га, высота свалки составляет 30 метров

1584
0

В Великоустюгском районе не будут менять место будущего полигона, несмотря на протесты жителей

Это стало ясно на прямой линии губернатора

2000
0

Жителя Череповца задавило бульдозером на свалке

Инцидент произошёл 19 октября 2021 года. В отношении водителя спецтехники возбуждено уголовное дело.

1517
0

Великоустюгские чиновники встретились с протестующими против полигона жителями Горбачево

Жители встретили чиновников военными песнями

1462
0

Проектировать полигон в Великоустюгском районе будет фирма, замеченная в некачественном предоставлении услуг

Власти закончили аукцион на проектно-изыскательные работы в месте будущего полигона, против которого выступают жители

1535
0

Чиновники Великого Устюга под видом современного комплекса по переработке отходов презентовали московский полигон, который был законсервирован после протестов

Его закрыли в связи с протестами и тем, что он наносит вред экологии

2431
0

Замгубернатора Вологодской области Виктор Рябишин посетил Великий Устюг, чтобы решить проблему будущего полигона

На совещание пустили не всех

2973
0

Жители Великоустюгского района создали петицию против строительства полигона на берегах реки Шарденьги

Петицию, которая появилась на сайте change.org, уже подписали почти 900 человек. Все они требуют не допустить размещения чужих отходов на берегах реки Шарденьги

2357
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде стартовала приемка дворов, отремонтированных по программе «Комфортная городская среда»
Жители Великого Устюга собрали необходимую сумму для проведения независимой экспертизы места, где должна вырасти свалка
Выставка театральных кукол откроется в Вологодском музее детства
В Вологде полицейские раскрыли кражу из торгового центра, исследовав биоматериал вора
Жители Прилук оценили ремонт дворов
В Вологде презентовали предварительную концепцию благоустройства площади Революции
Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» одержал непростую победу над «СШОР Волгой»
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

1063
0
07.09.2022 [БлогоVO]

Ивану Сафронову от редакции «Ъ»

277
0
05.09.2022 [Обзор Прессы]

Драконы Вологодчины

430
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика