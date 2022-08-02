Кириллов и Кижи организовали совместную выставку, посвященную Петру I

02.08.2022 [Культура]

В Вологодской области продолжают чествовать Петра Первого. В этом году исполняется 350-лет со дня рождения императора. По этому поводу в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике открылась выставка «Церковные реформы Петра I и Русский Север». Новый выставочный проект подготовлен совместно с карельским музеем-заповедником «Кижи».

– Говоря о петровских преобразованиях, обычно вспоминают основание Санкт-Петербурга, создание флота, победу в Северной войне и бритьё бород. А что нам известно об отношениях первого российского императора с православной церковью, кроме эпизода с переплавкой пушек в колокола? – предлагают задуматься организаторы. – Стараясь укрепить самодержавную власть, Петр Первый сильно ограничил влияние Церкви, сделав ее частью своего государственного аппарата. С одной стороны – замена патриарха Святейшим Синодом во главе с обер-прокурором, закрытие монастырей, запрет на строительство деревянных часовен. С другой – легализация старообрядческих общин, которая дала толчок мощному развитию промышленности, в том числе, на Урале. 

В рамках проекта выделены три главные темы: 

  • отношения с монастырями и их роли в государственных преобразованиях, 
  • значимость приходских храмов и приходского священничества, 
  • принятие и распространение веротерпимости.

Посетителям расскажут о последствиях решений, принятых Петром I.

Также выставку дополнят предметы, которые не относятся к церковной теме, но ярко иллюстрируют петровскую эпоху – оружие, монеты, поручи, старинные книги и различные документы.

– Эта выставка показывает масштаб деятельности Петра Великого. От Воронежа до Архангельска – везде можно говорить о его поступках, делах и стране, которую он нам всем оставил. Безусловно, не все его реформы воспринимались однозначно; далеко не всё, что он хотел, исполнилось. Но то, что наша страна есть, что наша страна – великая – в этом есть его колоссальная заслуга. А этот проект даст посетителям еще одну возможность посмотреть на фигуру великого реформатора, его деятельность, его наследие, – сказал на торжественном открытии выставки Михаил Шаромазов, генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Площадка для проведения выставки была выбрана не случайно. Экспозиция разместилась в Колокольне.

– Дело в том, что во времена Северной войны 1700-1721годов Кирилло-Белозерский монастырь за свой счет отправил значительное количество колокольной бронзы в Москву на Пушечный двор, из чего были отлиты пушки, которые в числе прочего позволили императору выиграть войну, – рассказал Алексей Смирнов, заместитель генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Партнером этой выставки стал государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи».

– Приятно открывать выставку, посвященную великому реформатору и созидателю Петру I. Человеку, который ознаменовал эпоху индустриализации и строительства; церковную реформу, благодаря которой в стране значительно увеличилось количество церквей. Одним из самых ярких шедевров деревянной архитектуры петровской эпохи стала двадцатидвухглавая церковь Преображения Господня на острове Кижи, построенная в 1714 году. По преданию, ее образ начертил сам Петр Первый. Данное уникальное сооружение вы сможете увидеть на этой выставке. Здесь же представлена и тема старообрядчества. Как известно, старообрядцы были распространены в нашей глуши, несмотря на наложенные запреты и повинности. Приятно было увидеть, что в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике этой теме также отведено значимое место, сохранены старопечатные книги, иконы, – говорит Елена Богданова, генеральный директор главного карельского музея «Кижи».

Мероприятие проходит в рамках работы «Ассамблеи петровских музеев России» и приурочено к празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого. 

Ранее NewsVo рассказывал, что в Вологодской области в этом году повсеместно отмечают юбилейную дату Петра Первого. Так, например, этим летом выставка под открытым небом «Виват, Петр Алексеевич» работает во дворе Вологодского кремля;  более двух сотен мастериц два часа одновременно выплетали вензель первого российского императора и императорскую корону в рамках фестиваля кружева «Vita Lace»; выставка «Документы петровской эпохи» работает в Государственном архиве Вологодской области; спецгашение петровского конверта и марки состоялось в Вологодском кремле, а также другие мероприятия. 

Напомним, Петр I 

Посетить выставку можно до 11 сентября в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, Петр I

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