Выставка под открытым небом работает во дворе Вологодского кремля

Выставка под открытым небом «Виват, Петр Алексеевич!» открылась во дворе Вологодского кремля.

Это выставочный проект музея-заповедника «Куликово поле», приуроченный к 350-летию российского императора, который рассказывает не только об основных этапах становления императора и его реформах, но и об изучении системы петровских шлюзов.

– Проект позволяет больше узнать о еще одной сфере интересов российского императора, который, кстати, неоднократно бывал в Вологде, в том числе с целью исследования Кубенского озера, – рассказывают сотрудники музея. – Принимали государя буквально в двух шагах от места экспонирования выставки – в Крестовой палате Симоновского корпуса. Поэтому погружение в историю Петровской эпохи, начавшееся с выставки под открытым небом, вы можете продолжить, посетив полюбившуюся вологжанам и гостям города выставку «Приемы Петра I в Вологде».

Посетить эту выставку можно совершенно бесплатно во время прогулки.

Возрастных ограничений нет.

