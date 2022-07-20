Выставка под открытым небом работает во дворе Вологодского кремля

20.07.2022 [Культура]

Выставка под открытым небом «Виват, Петр Алексеевич!» открылась во дворе Вологодского кремля. 

Это выставочный проект музея-заповедника «Куликово поле», приуроченный к 350-летию российского императора, который рассказывает не только об основных этапах становления императора и его реформах, но и об изучении системы петровских шлюзов. 

– Проект позволяет больше узнать о еще одной сфере интересов российского императора, который, кстати, неоднократно бывал в Вологде, в том числе с целью исследования Кубенского озера, – рассказывают сотрудники музея. – Принимали государя буквально в двух шагах от места экспонирования выставки – в Крестовой палате Симоновского корпуса. Поэтому погружение в историю Петровской эпохи, начавшееся с выставки под открытым небом, вы можете продолжить, посетив полюбившуюся вологжанам и гостям города выставку «Приемы Петра I в Вологде».

Посетить эту выставку можно совершенно бесплатно во время прогулки.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, Петр I

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