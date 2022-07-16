Международный фестиваль кружева «Vita Lace» открылся в Вологде

16.07.2022 [Культура]

IV Международный фестиваль кружева «Vita Lace» открылся в Вологде. 

– Масштабный праздник кружевного промысла объединит более 300 кружевниц из разных уголков России и зарубежья. Для гостей фестиваля подготовили акции, мастер-классы, лекции и творческие встречи, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Ранее NewsVo публиковал подробную программу фестиваля.

В Год культурного наследия кружевной форум решили посвятить истокам. Эта тема стала определяющей на конкурсной выставке в Юго-западной башне Вологодского кремля «Изменчивое кружево: от истоков к современности», где мастера представили свои изделия, связанные с традиционной народной культурой.

На фестиваль приехали кружевницы из Московской, Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской областей, республик Коми и Карелии, а также из ДНР, Эстонии, Узбекистана и Польши. Но, конечно же, больше всего мастериц из Вологодской области.

– Кружево – это уникальный феномен русского искусства, золотой фонд национальной культуры. Наш фестиваль – яркое доказательство того, что многонациональная культура России была и остается важным каналом взаимодействия и сохранения традиционной культуры, открывает возможности для мира и согласия, – приветствовала гостей и участников фестиваля кружева заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина. 

В Вологде появляются новые мастера и открываются предприятия кружевного промысла. В 2018 году начала работу фабрика «Северные узоры». Изделия мастериц молодого предприятия – уникальные творения, которые позволяют взглянуть на привычные вещи по-новому, возродить интерес к вологодскому кружеву, в них сочетаются современные тренды и уважение к традициям. Изделия фабрики, доказывающие связь традиций с современностью, были представлены в кружевном дефиле на церемонии открытия фестиваля. 

– Подарком для гостей стал показ коллекции одежды «Буйство цвета» от художника-дизайнера Романа Захарова и мастера народных художественных промыслов Оксаны Кирилловой. В ней утонченное северное вологодское кружево подчеркивается южной, темпераментной росписью по шелку. Коллекция «Буйство цвета» была удостоена золотой медали Международного конкурса «Российская неделя искусств» в Москве в 2020 году. Также торжественную церемонию открытия украсили выступления ансамбля песни и танца «Русский Север», театра танца «Домино», Школы-студии балета «Тодес», – говорится в официальном пресс-релизе правительства Вологодской области.

В течение фестивальных дней форум «Vita Lace» будет площадкой для обучения, общения и обмена опытом для профессионалов и начинающих кружевниц. В Вологодском музее-заповеднике идут мастер-классы от мастеров кружевоплетения из разных регионов России, лекции и круглые столы от ведущих российских специалистов в деле изучения кружевного промысла. 

Фестиваль также затронет еще одну дату – 350-летие со дня рождения Петра I. Российский император неоднократно бывал на вологодской земле. К юбилейной дате приурочена масштабная акция «Кружевная ассамблея», которая пройдёт 16 июля с 10:30 до 12:30 во дворе Вологодского кремля. В течение двух часов 250 мастериц будут одновременно выплетать по выданным сколкам вензель первого российского императора и императорскую корону. Вход для зрителей будет свободным.

Впервые фестиваль кружева прошел в Вологодской области в 2011 году. Центральным событием первого форума стала акция «Самое массовое кружевоплетение», занесенная в Книгу рекордов России.

Второй международный фестиваль «Vita Lace», проходивший в 2014 году, был посвящен XXII зимним Олимпийским играм в Сочи, тогда «Кружевное сердце Олимпиады» сплели на Кремлёвской площади 350 мастериц. Темой третьего

Международного фестиваля кружева стала «Экология и сохранение природы». На нем было представлено уникальное кружевное панно «Vita Lace», составленное из фрагментов, которые заранее подготовил каждый участник. Это был совместный труд мастеров кружевного промысла из 26 регионов России и трех зарубежных стран – Австралии, Германии и Польши.

Тэги: Vita Lace, фестиваль, кружева, Петр I

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