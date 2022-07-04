Опубликована программа фестиваля кружев «Vita Lace»

04.07.2022 [Культура]

IV Международный фестиваль кружева «Vita Lace» пройдет в Вологде с 14 по 17 июля. 

– Центральной темой мероприятия в Год культурного наследия являются «Истоки», а ключевые события форума будут обращены к вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов как части культуры и наследия нации, – сообщает сайт «Культура в Вологодской области».

Участников мероприятия ждут круглые столы на тему кружевоплетения, экскурсии по достопримечательностям, также индивидуальные консультации.

Вологжане и гости города смогут посетить выставки, лекции, мастер-классы, а также ярмарку-продажу мастеров народных промыслов.

Ранее NewsVo рассказывал, что в этом году зрелищной частью фестиваля станет акция «Кружевная ассамблея», которая пройдет на территории Вологодского музея-заповедника. Мероприятие будет приурочено к 350-летию Петра Великого. Символами акции выбраны изображения вензеля первого российского императора и императорской короны. За два часа участникам «Кружевной ассамблеи» будет предложено выполнить кружевные изделия по выданным сколкам.

– С именем Петра Первого связана история развития многих ремесел в нашей стране. Есть и кружевная легенда о том, что именно Петр Великий привез 30 брабантских мастериц в Новодевичий монастырь для обучения девочек-сирот искусству плетения кружева. Участие в акции позволит каждому отдать дань уважения истории развития кружевного промысла, – объяснили замысел организаторы акции.

Программа IV Международный фестиваль кружева «Vita Lace»

14 июля, четверг

  • 8.30–18.00. Регистрация участников фестиваля (Юго-западная башня Вологодского кремля).
  • 9.00–18.00. Организация торговых мест для ярмарки-продажи (территория Вологодского кремля).
  • 9.00–18.00. Организация выставки-конкурса «Изменчивое кружево: от истоков к современности» и выставки-презентации кружевных работ участников фестиваля (Юго-западная башня Вологодского кремля).
  • 14.00–15.00. Лекция «Платки и шали в России» (Иосифовский корпус Вологодского кремля). Лектор – М. А. Сорокина, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства Государственного Русского музея (Санкт-Петербург).
  • 15.00–16.00. Лекция «Кружево в моде XX века» (Музей кружева, главная галерея). Лектор – Г. В. Новикова, историк кружева, частный коллекционер (Москва).
  • 10.00–19.00. Автобусная экскурсия в Кириллов и Ферапонтово «Тайны Северной Фиваиды» для участников. Строго по предварительной записи.

15 июля, пятница

  • 8.30–18.00. Регистрация участников фестиваля (Юго-западная башня Вологодского кремля).
  • 10.00–17.00. Работа ярмарки-продажи (территория Вологодского кремля).
  • 11.00. Открытие выставки-конкурса «Изменчивое кружево: от истоков к современности» и выставки-презентации кружевных работ участников фестиваля (Юго-западная башня Вологодского кремля).
  • 12.00–13.00. Лекция «Художественное конструирование на основе народной росписи» (художественный отдел Вологодского музея-заповедника, выставка «Устюженский традиционый костюм»). Лектор – Н. Ю. Кузнецова, мастер народных художественных промыслов Вологодской области (Вологда).
  • 13.30–15.00. Мастер-класс по кружевоплетению «Выполнение декоративных тесёмок». (Музей кружева, конференц-зал). Ведущая – Л. М. Анцыгина, преподаватель специальных дисциплин кружевоплетения (Советск, Кировская обл.). Участие в мастер-классе – по предварительной электронной регистрации. Максимальное количество участников – 10-12 человек.
  • 14.00–16.00. Мастер-класс «Создание сколка кружевного изделия «Брошь» в компьютерной программе CorelDRAW» (Музей кружева, учебный класс). И. И. Зубарева, художник по кружеву (Вологда). Участие в мастер-классе – по предварительной электронной регистрации. Максимальное количество очных участников – 20-22 человека. Также будет организована онлайн-трансляция.
  • 14.00–17.00. Круглый стол «От истоков к современности» (Иосифовский корпус Вологодского кремля). Максимальное количество участников – 70 человек (включая выступающих и модератора).
  • 18.00 – Торжественная церемония открытия IV Международного фестиваля кружева «Vita Lace» (Консисторский дворик Вологодского кремля).

16 июля, суббота

  • 9.00–17.00. Работа ярмарки-продажи (территория Вологодского кремля).
  • 9.30–10.30. Регистрация участников массовой акции кружевоплетения (территория Вологодского кремля).
  • 10.30–12.30. Массовая акция кружевоплетения «Кружевная ассамблея» (территория Вологодского кремля).
  • 13.30–15.30. Круглый стол «Современные тенденции в кружевоплетении» (Иосифовский корпус Вологодского кремля). Максимальное количество участников – 70 человек (включая выступающих и модератора).
  • 13.30–15.00. Мастер-класс по кружевоплетению «Насновка: виды и особенности выполнения» (Музей кружева, учебный класс). Ведущая – И. С. Верещагина, мастер народных художественных промыслов Вологодской области (Вологда). Участие в мастер-классе – по предварительной электронной регистрации. Максимальное количество очных участников – 15 человек. Проводится онлайн-трансляция.
  • 13.30–15.00. Мастер-класс по кружевоплетению «Выполнение декоративных тесёмок». (Музей кружева, конференц-зал). Ведущая – Л. М. Анцыгина, преподаватель специальных дисциплин кружевоплетения (Советск, Кировская обл.). Участие в мастер-классе – по предварительной электронной регистрации. Максимальное количество участников – 10-12 человек.
  • 16.00–17.00. Семинар «Как защитить права на кружевные изделия» (Музей кружева, конференц-зал). Лектор – О. В. Видякина, патентный поверенный РФ. Участие в семинаре – по предварительной электронной регистрации. Максимальное количество участников – 20 человек.
  • 16.00–18.00. Мастер-класс «Создание сколка кружевного изделия «Брошь» в компьютерной программе CorelDRAW» (Музей кружева, учебный класс). И. И. Зубарева, художник по кружеву (Вологда). Участие в мастер-классе – по предварительной электронной регистрации. Максимальное количество очных участников – 20-22 человека. Также будет организована онлайн-трансляция.
  • 17.00–19.00. Вечерняя автобусная экскурсия по городу «Город, где резной палисад» для участников. Строго по предварительной записи.

17 июля, воскресенье

  • 9.00–17.00. Работа ярмарки-продажи (территория Вологодского кремля).
  • 12.00–13.00. Церемония закрытия фестиваля и награждения победителей выставки-конкурса «Изменчивое кружево: от истоков к современности» (Консисторский дворик Вологодского кремля).
  • 13.30–15.00. Индивидуальные консультации для участников фестиваля «Как защитить права на кружевные изделия» (Музей кружева, конференц-зал). О. В. Видякина, патентный поверенный РФ. Консультации проводятся в порядке очереди.
  • 14.30–16.30. Мастер-класс по кружевоплетению «Насновка: виды и особенности выполнения» (Музей кружева, учебный класс). Ведущая – И. С. Верещагина, мастер народных художественных промыслов Вологодской области (Вологда). Участие в мастер-классе – по предварительной электронной регистрации. Максимальное количество очных участников – 15 человек. Проводится онлайн-трансляция.

18 июля, понедельник

  • 9.00–13.00. Экскурсия в Спасо-Прилуцкий монастырь «Вологда – город восьми веков» для участников. Строго по предварительной записи.

Записаться на круглые столы в качестве слушателя можно будет 14 июля с 8:30 до 18:00, а также 15 июля с 8:30 при прохождении основной регистрации на фестиваль.

Следить за событиями мероприятия можно в группе фестиваля по ссылке.

Тэги: Vita Lace, фестиваль, мастера, кружева

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