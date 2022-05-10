Открыт прием заявок на участие в международном фестивале кружева «Vita Lace»

В Вологодской области открыт прием заявок на участие в IV Международном фестивале кружева «Vita Lace». Мероприятие пройдет в Вологде с 14 по 17 июля.

– Центральной темой мероприятия в Год культурного наследия станут «Истоки», а ключевые события форума будут обращены к вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов как части культуры и наследия нации, – сообщает пресс-служба департамента культуры.

Напомним, фестиваль «Vita Lace» проводится в Вологде раз в три года, начиная с 2011 года. В 2020 и 2021 годах фестиваль не проводили из-за ограничений, связанных с пандемией.

Для того, чтобы стать участником фестиваля нужно заполнить форму регистрации и выслать ее в адрес оргкомитета по электронной почте lacefestival@mail.ru; по почте: 160000, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. С. Орлова, 15, Вологодский государственный музей-заповедник (с пометкой «На участие в фестивале кружева – 2022»). Регистрация участников продлится до 1 июля.

В рамках фестиваля запланирована выставка-конкурс «Изменчивое кружево: от истоков к современности». Ее тема – отражение в современном авторском кружеве традиционной народной культуры страны или региона.

– Используя приемы и технику кружевоплетения, участники должны показать разнообразие узоров, орнаментов, тем, используемых в народных художественных промыслах и ремеслах, – сообщают организаторы.

Помимо этого, участникам предлагается представить работы на выставке-презентации IV «Vita Lace». Для показа рассматриваются кружевные изделия значительной художественной ценности и высокого качества исполнения, созданные за последние пять лет.

Также зрелищной частью фестиваля станет акция «Кружевная ассамблея», которая пройдет на территории Вологодского музея-заповедника. Мероприятие будет приурочено к 350-летию Петра Великого. Символами акции выбраны изображения вензеля первого российского императора и императорской короны. За два часа участникам «Кружевной ассамблеи» будет предложено выполнить кружевные изделия по выданным сколкам.

– С именем Петра Первого связана история развития многих ремесел в нашей стране. Есть и кружевная легенда о том, что именно Петр Великий привез 30 брабантских мастериц в Новодевичий монастырь для обучения девочек-сирот искусству плетения кружева. Участие в акции позволит каждому отдать дань уважения истории развития кружевного промысла, – объяснили замысел организаторы акции.

Мастера и отдельные организации также могут подать заявку на участие в ярмарке-продаже фестиваля.

Положения о конкурсах и формы регистрации участников мероприятий вы можете скачать на сайте департамента культуры Вологодской области и в официальной группе фестиваля.

