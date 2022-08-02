Алексей Мордашов больше всего потерял от санкций по сравнению с другими олигархами

С начала 2022 года самые богатые российские предприниматели в совокупности потеряли 60,25 миллиарда долларов. Таковы данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самые заметные потери понес совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние уменьшилось на 8,2 миллиарда долларов, до 20,6 миллиарда.

Для сравнения совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с начала года лишился 5,73 миллиарда долларов. BBI говорит, что объемы его состояния оказались на уровне 26,7 миллиарда. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин лишился 5,5 миллиарда долларов. Теперь его состояние оценивается в 22,5 миллиарда.

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается с учетом стоимости компаний, в которых миллиардеры держат доли. Для ряда фирм расчет ведется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на ценную бумагу. В общей сложности рейтинг включает в себя 500 самых богатых людей мира. Там значатся имена 25 россиян.

После начала российской спецоперации на территории Украины ограничения против Мордашова ввел Евросоюз. Сейчас бизнесмен пытается оспорить это решение.

NewsVo писал, что доля экспорта в поставках горячекатаного рулона «Северстали», по предварительным оценкам, составит порядка 51%, что ниже на 20%, чем в прошлом году. Ранее NewsVo писал, что «Северсталь» в несколько раз увеличила поставки металла в Китай, существенно снизив цену.