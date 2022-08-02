Алексей Мордашов больше всего потерял от санкций по сравнению с другими олигархами

02.08.2022 [Экономика]

С начала 2022 года самые богатые российские предприниматели в совокупности потеряли 60,25 миллиарда долларов. Таковы данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самые заметные потери понес совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние уменьшилось на 8,2 миллиарда долларов, до 20,6 миллиарда.

Для сравнения совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с начала года лишился 5,73 миллиарда долларов. BBI говорит, что объемы его состояния оказались на уровне 26,7 миллиарда. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин лишился 5,5 миллиарда долларов. Теперь его состояние оценивается в 22,5 миллиарда. 

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается с учетом стоимости компаний, в которых миллиардеры держат доли. Для ряда фирм расчет ведется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на ценную бумагу. В общей сложности рейтинг включает в себя 500 самых богатых людей мира. Там значатся имена 25 россиян.

После начала российской спецоперации на территории Украины ограничения против Мордашова ввел Евросоюз. Сейчас бизнесмен пытается оспорить это решение. 

NewsVo писал, что доля экспорта в поставках горячекатаного рулона «Северстали», по предварительным оценкам, составит порядка 51%, что ниже на 20%, чем в прошлом году. Ранее NewsVo писал, что «Северсталь» в несколько раз увеличила поставки металла в Китай, существенно снизив цену. 

Тэги: Алексей Мордашов, санкции

ТОП НЕДЕЛИ

У жителя Череповца приставы списали все деньги, полученные им за участие в спецоперации
Около 30 млн рублей уйдет на торжественное открытие Архангельского моста в Череповце
Дату открытия Архангельского моста в Череповце могут перенести
В Вологде готовятся опробовать новую схему движения на старом рынке
Житель Вологды получил штраф за дискредитацию армии РФ, выйдя на площадь Революции с белым листом
В Вологде женщина-водитель пострадала в ДТП рядом с кладбищем на Пошехонском шоссе
В Вологде двое детей и женщина пострадали в ДТП на улице Ананьинской
В Шекснинском районе пропала женщина и двое детей
Лисицинский карьер может стать курортом
В Вологде мусоровоз задавил пожилую женщину

Похожие новости

Алексей Мордашов: компании вынуждены отправлять людей в простой, при этом на предприятия давит прокуратура

Он считает, что государству нужно максимально отменять барьеры для бизнеса, ослаблять валютный контроль и ни в коем случае искусственно не ограничивать импорт или экспорт

4361
0

Алексей Мордашов: «Я боюсь, мы не очень понимаем масштаб бедствия»

Мордашов предложил оценить потребности российского бизнеса и определить, какие наработки уже есть в стране. Причем, должны это делать не чиновники.

68541
0

Алексей Мордашов оспорит наложенные на него санкции в Европейском суде

Запись о подаче иска содержится в электронной базе данных суда в Люксембурге

1424
0

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов продал долю в Национальной медиа группе

НМГ и входящие в нее телеканалы были упомянуты в числе обоснований введения санкций ЕС против Мордашова

1353
0

Алексей Мордашов покинул тройку самых богатых людей России

Теперь миллиардер с состоянием в 13,2 млрд долларов опустился на пятое место

1788
0

«Северсталь» продала ООО «Синтез-ПКЖ», которую купила всего два года назад

ООО «Синтез-ПКЖ» является единственным в России и СНГ производителем порошков карбонильного железа

1915
0

Власти острова Мэн сняли с учета самолет Алексея Мордашова

Эксперты говорят, что теперь миллиардер сможет зарегистрировать свое судно только в России

1847
0

Алексей Мордашов передал жене 30% акций TUI

Миллиардер с 28 февраля находится под санкциями ЕС

3241
0

Власти Италии конфисковали яхту Мордашова

В Тоскане также арестовали виллу Лаццарески, которая принадлежит экс-депутату Госдумы Олегу Савченко

2312
0

Алексей Мордашов прилетал в Россию с Сейшельских островов на второй день военной операции

Проведя короткое время в России, миллиардер улетел обратно

4563
0

Алексей Мордашов потерял 4,2 млрд долларов в первый день операции на Украине

Всего потери российских бизнесменов за 24 февраля оцениваются в 39 млрд долларов

2549
0

Владелец «Северстали» объявил о старте уникального урбанистического проекта в Череповце

Алексей Мордашов намерен развивать город на примере лучших городов мира

2331
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Усть-Кубинском районе в результате ДТП погиб мужчина, которого везли в ковше трактора
Алексей Мордашов больше всего потерял от санкций по сравнению с другими олигархами
Форум популярной истории «Без рамок» пройдет в Вологде с 19 по 21 августа
В Череповце полицейские дважды за вечер ловили пьяного водителя
Врачи Вологодской областной больницы провели две сложнейшие операции на сосудах мужчины и спасли ему жизнь
Два китайских авианосца вышли в море на встречу с Нэнси Пелоси
В Великоустюгском районе неизвестные разбирают бетонную дорогу, которой пользуются жители
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

1691
0
02.08.2022 [БлогоVO]

Ни один другой город не оставляет такого ощущения заповедника XVIII века, как Великий Устюг

337
0
29.07.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин два года бьется за право видеться с дочерью

580
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика