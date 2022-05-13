Северсталь в несколько раз увеличила поставки металла в Китай, существенно снизив цену

Российские металлургические компании во второй половине апреля 2022 года экспортировали в Китай около 400 тыс. т стального полуфабриката для производства плоского проката (сляба), сообщает РБК со ссылкой на ценовое агентство Fastmarkets.

Продавцами выступили «Северсталь», Evraz и НЛМК.

0,4 млн т — это почти в пять раз больше, чем за весь 2021 год, когда Россия продала в Китай 83,98 тыс. т сляба (данные ФТС). Рост поставок произошел на фоне санкций, которые ввел Евросоюз после начала специальной военной операции в Украине.

При этом металлурги продавали свои полуфабрикаты в Китай со значительным дисконтом к региональным ценам, сообщает Fastmarkets. По данным издания, российский сляб продавался в этой стране в апреле по 670 $–700 за тонну с доставкой. Последняя сделка в конце апреля — начале мая уже была совершена по 630 $ за тонну, а новые предложения были на уровне 620 $ за тонну.

При этом, по данным Fastmarkets, основные поставщики сляба в Юго-Восточную Азию — Индонезия и Малайзия — в конце апреля — начале мая продавали его по 840 $ и 825 $ за тонну.