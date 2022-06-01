«Северсталь»: ситуация на рынке крайне напряженная

01.06.2022 [Экономика]

В «Северстали» заявили, что ситуация на рынке крайне напряженная. Доля экспорта  в поставках горячекатаного рулона «Северстали», по предварительным оценкам, составит порядка 51%, что ниже на 20%, чем в прошлом году. 

«Ситуация с заказами сейчас крайне напряжённая. Работу агрегатов планируем исходя из загрузки, корректируя в том числе за счет сдвига ремонтной программы, но часть оборудования уже находится в простое. Если текущая ситуация сохранится и меры не будут приняты, снижение производства составит от 20 до 40% уже в июне. Делаем все возможное, чтобы сохранить коллектив. На данный момент сокращений нет», — пояснили в "Северстали" изданию РБК.

В рамках 12-й Общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт», которая прошла 19–20 мая в Челябинске начальник управления продаж производителям труб малого и среднего диаметра Анна Киприна отметила, что компания корректирует экспорт. Коррекция экспортных поставок горячекатаного рулонного проката, которые составили в 2021 году 71%, связана с введением экономических санкций в отношении российских производителей. В 2022 г. доля экспорта  в поставках горячекатаного рулона «Северстали», по предварительным оценкам, составит порядка 51%

«Стратегия компании в данном сегменте предполагает наращивание экспорта за счет перенаправления экспортных потоков собственной продукции, а также содействия в развитии экспорта наших потребителей», — комментирует Анна Киприна.

«Северсталь» попала под европейские ограничения после начала российской спецоперации на Украине. В частности, в санкционном списке ЕС оказался основной владелец компании Алексей Мордашов. Он пытается оспорить это решение.

Ранее NewsVo писал, что «Северсталь» в несколько раз увеличила поставки металла в Китай, существенно снизив цену. 

Тэги: «Северсталь», санкции

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