Алексей Мордашов оспорит наложенные на него санкции в Европейском суде

11.05.2022 [Общество]

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить введенные против него санкции, сообщает РБК.

Запись о подаче иска содержится в электронной базе данных суда в Люксембурге, об иске написало агентство Bloomberg.

 «Санкции в отношении А. А. Мордашова носят незаконный и неправомерный характер. Поэтому мы будем защищать свои интересы всеми доступными правовыми средствами», — сказал представитель предпринимателя в разговоре с РБК.

Ранее NewsVo писал что 28 февраля Евросоюз ввел санкции Евросоюз против Алексея Мордашова в связи проведением специальной военной операции на территории Украины. После этого власти Италии конфисковали две яхты российских олигархов. Одна принадлежит главе «Северстали» Алексею Мордашову, вторая бизнесмену Геннадию Тимченко. 18 марта финансовая гвардия Италии наложила арест на жилую недвижимость Алексея Мордашова.

Алексей Мордашев уже в начале марта, заявил, что не понимает, как санкции будут способствовать урегулированию конфликта в Украине, назвав спецоперацию «трагедией двух братских народов».

 

Тэги: Алексей Мордашов, санкции

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