Алексей Мордашов назвал специальную военную операцию в Украине трагедией двух братских народов

01.03.2022 [Политика]

Основной владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, против которого Евросоюз 28 февраля ввел санкции из-за военной операции России в Украине, заявил, что не понимает причин такого шага.

«Отвечая на вопрос о введении в отношении меня санкций Евросоюза, хочу подчеркнуть, что я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции», — заявил он РБК через пресс-службу.

Бизнесмен отметил, что в течение длительного времени занимался развитием экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества со странами Европы.

«Не понимаю, как санкции в отношении меня будут способствовать урегулированию конфликта на Украине», — добавил Мордашов, назвав ситуацию в Украине «трагедией двух братских народов». 

«Ужасно, что гибнут украинцы и русские, люди терпят лишения, разрушается экономика. Надо сделать все необходимое, чтобы выход из этого конфликта был найден в самое ближайшее время и кровопролитие прекратилось, чтобы помочь пострадавшим людям восстановить нормальную жизнь», — подчеркнул Мордашов.

Кроме него под санкции попали также глава «Роснефти» Игорь Сечин, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, глава «Транснефти» Николай Токарев, совладелец USM Алишер Усманов, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен и другие. Кроме предпринимателей в санкционный список вошли сотрудники российских государственных телеканалов и телеведущие, в том числе Аркадий Мамонтов, Антон Красовский, Роман Бабаян, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян. Помимо этого, в перечень попали представитель президента Дмитрий Песков, вице-президент Дмитрий Чернышенко, глава Минстроя Ирек Файзуллин, глава Минтранса Виталий Савельев, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а также несколько членов военного командования. Все их активы в ЕС будут заморожены, а въезд и транзит будет запрещен.

Тэги: военная спецоперация, Украина

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