Воспитанник ХК «Северсталь» Павел Бучневич рассказал о возможном исчезновении родной команды

01.08.2022 [Экономика]

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым рассказал, как отреагировал на информацию о возможном исчезновении родной команды «Северсталь». Слухи об этом стали ходить из-за проблем на предприятии «Северсталь».

«Конечно, это плохо. В Череповце другого спорта нет и хоккей — отдушина для парней и работяг с таким тяжелым трудом. Верю, что найдут выходы для спасения команды. Тем более играют они сейчас хорошо, выходят в плей-офф. Надеюсь, все будет хорошо», — сказал он

Бучневич сказал, что понимает то, что Алексей Мордашов, который является главным спонсором хоккейного клуба «Северсталь» потерял не только в хоккее:

«Понимаю, что на него кризис тоже повлиял — потерял больше половины состояния. Тут вопрос не хоккея даже. Если он спасет свой бизнес, то спасет и хоккей. Хоккей — минимум, там люди на заводе попадают под сокращения или работу теряют на заводе. Это намного хуже. Пожелаю ему спасти бизнес, завод и команду».

Ранее NewsVo писал, что после начала российской спецоперации на территории Украины ограничения против Мордашова ввел Евросоюз. Сейчас бизнесмен пытается оспорить это решение. 

NewsVo писал, что доля экспорта в поставках горячекатаного рулона «Северстали», по предварительным оценкам, составит порядка 51%, что ниже на 20%, чем в прошлом году. Ранее NewsVo писал, что «Северсталь» в несколько раз увеличила поставки металла в Китай, существенно снизив цену. 

Министерство финансов США также ввело 2 июня санкции против «Северстали» и установило срок завершения сделок с ней до 31 августа. Ограничения также ввели лично против владельца компании Алексея Мордашова, его жены Марины Мордашовой, а также против детей бизнесмена — Кирилла и Никиты.

Тэги: хоккей, «Северсталь»

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