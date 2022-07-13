Служба городского хозяйства Вологды объявила аукцион на устройство фонтана у ЦУМа

Служба городского хозяйства города Вологды объявила аукцион на благоустройство площади у ЦУМа с устройством фонтана. Конкурс проводится на первый этап работ - переустройство инженерных сетей.

Начальная цена контракта - 13 миллионов рублей, но она может быть снижена в ходе аукциона. Работы согласно проекту контракта должны быть выполнены с 1 августа 2022 года по 23 сентября 2022 года. Окончание подачи заявок на сам аукцион ограничено 18 июля.

Ранее NewsVo писал, что основным мотивом проекта благоустройства площади у ЦУМа станет льняная нить.

Также NewsVo сообщал, что с идеей построить в Вологде светодинамический фонтан, как в Череповце, губернатор впервые выступил в ходе своей прямой линии в 2018 году. Тогда из областного бюджета на строительство объекта обещали выделить 80 млн рублей. Вопросы, где установить фонтан, а также какой он будет формы, хотели задать жителям.

Весной 2021 года мэру Вологды Сергею Воропанову задали вопрос, когда же фонтан будет построен — с момента объявления об инициативе прошло три года. Тогда Воропанов сказал, что население приняло идею «прохладно».

В июне 2021 года, перед Днем города, губернатор Олег Кувшинников вновь заявил о выделении 100 млн рублей на реализацию проекта. Возвести фонтан планировалось в 2022 году.