Служба городского хозяйства Вологды объявила аукцион на устройство фонтана у ЦУМа

13.07.2022 [Общество]

Служба городского хозяйства города Вологды объявила аукцион на благоустройство площади у ЦУМа с устройством фонтана. Конкурс проводится на первый этап работ - переустройство инженерных сетей. 

Начальная цена контракта - 13 миллионов рублей, но она может быть снижена в ходе аукциона. Работы согласно проекту контракта должны быть выполнены с 1 августа 2022 года по 23 сентября 2022 года. Окончание подачи заявок на сам аукцион ограничено 18 июля. 

Ранее NewsVo писал, что основным мотивом проекта благоустройства площади у ЦУМа станет льняная нить.

Также NewsVo сообщал,  что с идеей построить в Вологде светодинамический фонтан, как в Череповце, губернатор впервые выступил в ходе своей прямой линии в  2018 году. Тогда из областного бюджета на строительство объекта обещали выделить 80 млн рублей. Вопросы, где установить фонтан, а также какой он будет формы, хотели задать жителям. 

Весной 2021 года мэру Вологды Сергею Воропанову задали вопрос, когда же фонтан будет построен — с момента объявления об инициативе прошло три года. Тогда Воропанов сказал, что население приняло идею «прохладно»

В июне 2021 года, перед Днем города, губернатор Олег Кувшинников вновь заявил о выделении 100 млн рублей на реализацию проекта. Возвести фонтан планировалось в 2022 году. 

Тэги: фонтан, ЦУМ, благоустройство

ТОП НЕДЕЛИ

Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Вологодской области 12 июля
В Вологде фургон сбил двоих детей на пешеходном переходе
В Вологде вновь заметили испанских слизней
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Тотемском районе
В Вологде до конца лета изменится схема движения при съезде с Октябрьского моста
В Вологде перенесли сроки ограничения движения на улице Конева
В Вологде на улицах Конева и Северной установили топиарные фигуры
Минтруд: средние слои населения отказываются рожать из-за неопределенности, а меры поддержки на них не ориентированы
1 трлн рублей запланировал Минфин на индексацию зарплат военным, госслужащим, судьям и прокурорам за три года
Семь лет за слова: в России впервые дали реальный срок по статье о фейках

Похожие новости

В Череповце рыбаки выбрасывают карасей в фонтан на Курсантском бульваре

Специалисты местного «Водоканала» уже не раз вылавливали из чаши мелких рыб

808
0

В Бабаево развалился фонтан, отремонтированный три года назад в рамках «Народного бюджета»

Происшествие случилось 1 июля

1125
0

В Шексне задержали подозреваемого в порче фонтана на улице Водников

Инцидент произошёл 16 апреля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

865
0

Нейросеть сгенерировала образ Вологды будущего

Корреспонденты NewsVo задавали запросы словами, а искусственный интеллект их визуализировал

3259
0

Основным мотивом проекта благоустройства площади у ЦУМа станет льняная нить

В Вологде презентовали предварительную концепцию благоустройства площади с фонтаном у ЦУМа

1383
0

Жителей Вологды спрашивают, какой они хотят видеть площадь у ЦУМа

Опрос общественного мнения проводит Лаборатория городской среды

1882
0

Вологжане определились с местом установки нового фонтана

Фонтан появится на площади у вологодского ЦУМА

2161
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В ходе спецоперации на территории Украины погиб житель Тарногского района
Петровская ярмарка пройдет в Кадникове 16 июля
Жители Заречья смогли напрямую задать вопросы мэру Вологды в ходе работы мобильной приемной
В России за первую половину 2022 года закрыто рекордное число кинотеатров
Девушки из Шексны вернули хозяину утерянный кошелек с крупной суммой денег
Комбайнера с ожогами доставили с поля в больницу в Вологодской области
Служба городского хозяйства Вологды объявила аукцион на устройство фонтана у ЦУМа
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

4873
0
13.07.2022 [БлогоVO]

Очень хорошо сделали слив, вода практически перестала копиться

33
0
12.07.2022 [Обзор Прессы]

Счастье по почте

337
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика