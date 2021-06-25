В Вологде обещают построить фонтан за 100 млн рублей

25.06.2021 [Общество]

В 2022 году, к 875-летию со дня основания Вологды, в городе обещают построить новый фонтан. Губернатор Олег Кувшинников заявил о выделении 100 млн рублей на реализацию проекта. 

Планируется, что место для строительства фонтана определят сами жители города путем онлайн-голосования, которое планируют объявить в ближайшее время. Вологжанам предложат на выбор несколько точек размещения фонтана.

Ранее NewsVo сообщал,  что с идеей построить в Вологде светодинамический фонтан, как в Череповце, губернатор впервые выступил в ходе своей прямой линии в  2018 году. Тогда из областного бюджета на строительство объекта обещали выделить 80 млн рублей. Вопросы, где установить фонтан, а также какой он будет формы, хотели задать жителям. 

Весной 2021 года мэру Вологды Сергею Воропанову задали вопрос, когда же фонтан будет построен — с момента объявления об инициативе прошло три года. Тогда Воропанов сказал, что население приняло идею «прохладно». «Вы уж тогда определитесь, вам нужен этот фонтан или не нужен? — заявил мэр. 

Тэги: фонтаны, обещания

ТОП НЕДЕЛИ

32-летняя жена Петросяна покинула Россию после раздела имущества
Главврач моногоспиталя в Череповце рассказал, что 20% пациентов не поддаются лечению
Сын Александра Башлачева покончил с собой в Москве
У одного из пациентов моногоспиталя в Череповце подтвердился индийский штамм COVID-19
Стало известно, какое количество вакцинированных среди пациентов моногоспиталя в Череповце
В Вологодской области из-за коронавируса на месяц закроют кинотеатры и театры
В Вологде среди вакцинировавшихся от коронавируса разыграют путевки в санаторий, теплицы, смартфоны и ноутбуки
В Вологде заболевший COVID-19 указал чужой адрес, и зарегистрированного там ребенка не хотели принимать в детсад
Вологжане возмущены роликом мэра в «TikTok» о сохранении деревянного зодчества в городе
В Кадуе владельцу септика, в котором утонул мальчик, на полгода ограничили свободу

Похожие новости

«Вы уж определитесь, вам он нужен или нет?»: мэр Вологды о светодинамическом фонтане

По словам Сергея Воропанова, вологжане «прохладно» отнеслись к этой идее

2381
0

В Шексне задержали вандала, испортившего статую на фонтане

Возбуждено уголовное дело

1726
0

Новый фонтан с подсветкой установят в Череповце

Он появится на перекрестке Курсантского бульвара и Советского проспекта

1054
1

Вологде хотят выделить 80 млн рублей из областного бюджета на музыкальный фонтан

Такой же в Череповце возвела «Северсталь». А в Вологде речь идет о средствах из областного бюджета.

3221
5

Администрация Вологды потратит до 2,7 млн рублей на ремонт трех фонтанов

Объявлен аукцион на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту фонтанов у Драмтеатра, на площади Федулова и набережной реки Вологды в районе улицы Маяковского

2427
0

«Зуб» на площади Революции в Вологде будет стоять там еще как минимум 10 лет

Сергей Воропанов также не видит необходимости восстанавливать на площади Революции Всеградский Собор

4635
1

В Кадуе деньги на строительство фонтанов решили собрать с жителей и бизнеса

Город готовится к своему 110-летнему юбилею

2063
2

В одном из скверов Великого Устюга собираются установить фонтан

Территорию благоустроят на деньги  областного бюджета и местного предпринимателя Виктора Чучина

3415
3

В Кириллове появятся пешеходный фонтан и большой детский городок

В рамках федеральной целевой программы «Малые города России» Кириллов получил 13,5 млн рублей на благоустройство 

3209
5

В Вологде начали работать фонтаны

Фонтан на площади Федулова будет работать с 10:30 до 22:30, на улице Предтеченской у драмтеатра – с 9 до 20 часов

1996
0

В Вологде заработали фонтаны

Пока все три фонтана будут включены с 9 до 20 часов, затем время их работы будет увеличено

1545
1

Фонтаны и пляж готовят к летнему сезону в Вологде

Три городских фонтана начнут работать в первых числах июня. Также начнется подготовка к летнему сезону и на городском пляже в парке Мира

2439
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд не нашел состава правонарушения в действиях вологодской активистки Ирины Йовжий
Двое череповчан перевели деньги мошенникам, желая вызвать проституток
В Вологде обещают построить фонтан за 100 млн рублей
83 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Жительница Белозерска взыскала 30 тысяч рублей с бывшего сожителя за публикацию ее фото в соцсети
В Вологодской области с 1 июля подорожает электричество
В Вологодском районе муж с женой задохнулись при покраске кессона
 
25.06.2021 [Общество]

Свидетели по делу о хищении автобусов вологодского «ТрансОйла»: техника была в убитом состоянии

665
0
25.06.2021 [БлогоVO]

Побывала в Усть-Кубинском центре образования. Это умная оптимизация

88
0
23.06.2021 [Обзор Прессы]

«Чувство достоинства не может приноситься в жертву общественному благу»

703
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика