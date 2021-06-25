В Вологде обещают построить фонтан за 100 млн рублей

В 2022 году, к 875-летию со дня основания Вологды, в городе обещают построить новый фонтан. Губернатор Олег Кувшинников заявил о выделении 100 млн рублей на реализацию проекта.

Планируется, что место для строительства фонтана определят сами жители города путем онлайн-голосования, которое планируют объявить в ближайшее время. Вологжанам предложат на выбор несколько точек размещения фонтана.

Ранее NewsVo сообщал, что с идеей построить в Вологде светодинамический фонтан, как в Череповце, губернатор впервые выступил в ходе своей прямой линии в 2018 году. Тогда из областного бюджета на строительство объекта обещали выделить 80 млн рублей. Вопросы, где установить фонтан, а также какой он будет формы, хотели задать жителям.

Весной 2021 года мэру Вологды Сергею Воропанову задали вопрос, когда же фонтан будет построен — с момента объявления об инициативе прошло три года. Тогда Воропанов сказал, что население приняло идею «прохладно». «Вы уж тогда определитесь, вам нужен этот фонтан или не нужен? — заявил мэр.