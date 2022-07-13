В Вологде возобновили строительство бассейна ВоГУ. Сообщает администрация города Вологды.



На сегодняшний день идут работы по разработке котлована. Далее строители начнут устраивать фундамент. Спортивный объект строят в Осановском проезде.

Строительство бассейна на территории агробиостанции ВоГУ в Осановском проезде началось в августе прошлого года, но работы были приостановлены. Изначально стоимость работ оценивалась в 216 млн рублей, Правительство Российской Федерации выделило на возведение спортивного объекта дополнительно 47 млн рублей.

По проекту здание бассейна будет трехэтажным. Чашу бассейна площадью в 400 квадратных метров разделят на пять дорожек с переменными глубинами. Строительство бассейна планируют завершить к концу следующего года.

Разговоры о бассейны впервые начались в 2018 году. Тогда впервые власти заявили, что в Вологде построят новый бассейн. Тогда губернатор заверил, что участок под строительство современного бассейна уже определен, а построен он будет в 2020 году на территории общей площадью чуть больше 20 тысяч квадратных метров. Однако, заложили первый камень будущего бассейна только в августе 2021 года.

Ранее также NewsVo сообщал, что бассейн для студентов и преподавателей Вологодского государственного университета в Осановском проезде областной столицы будет строить ООО «Купец». Фирма стала единственным участником аукциона и выиграла госконтракт, снизив его стоимость с 228 млн рублей до 216 млн рублей. Сдать объект необходимо в 2022 году.