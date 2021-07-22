Бассейн Вологодского госуниверситета в Осановском проезде будет строить ООО «Купец»

Бассейн для студентов и преподавателей Вологодского государственного университета в Осановском проезде областной столицы будет строить ООО «Купец». Фирма стала единственным участником аукциона и выиграла госконтракт, снизив его стоимость с 228 млн рублей до 216 млн рублей. Сдать объект необходимо в 2022 году.

— В настоящее время ведутся подготовительные работы. Площадь бассейна составит 2,3 тысячи кв. метров. Чаша бассейна, размером 400 кв. метров, будет рассчитана на пять дорожек переменной глубины от 1,2 до 1,8 метра, — сообщает пресс-служба вуза.

Как ранее сообщал NewsVo, о строительстве бассейна ВоГУ заговорили еще в 2018 году. Тогда планировалось, что спортивный объект будет возведен в 2020 году в рамках федеральной программы. В 2019 году был проведен аукцион по поиску подрядчика на разработку проекта, его выиграл Архитектурно-градостроительный центр Вологды. Документация была готова в начале 2020 года. Тогда же были названы новые сроки строительства - 2021 год. Однако подрядчика на возведение бассейна выбрали только сейчас.

ООО «Купец» зарегистрировано в Вологде в 2019 году. Директор — Ирина Талдыкина, она же является учредителем организации с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. В этом году компания также выиграла аукцион на строительство ФОКа в селе имени Бабушкина за 126 437 210 рублей. Объект должен быть готов к августу 2022 года.