В Вологде заложили первый камень будущего бассейна ВоГУ

27.08.2021 [Общество]
В Вологде заложили первый камень будущего бассейна ВоГУ

В Вологде началось строительство бассейна ВоГУ в районе Осановского проезда. В церемонии закладки первого камня объекта приняли участие заместитель председателя Совета Федерации, председатель Совета по стратегическому развитию университета Юрий Воробьев, губернатор области Олег Кувшинников и председатель Законодательного собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Первый в Вологодской области университетский бассейн будет построен в рамках проекта «500 бассейнов». Как сообщает пресс-служба ЗСО, решение о строительстве современного спортивного объекта именно в Вологодской области было принято на личной встрече главы региона с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.

Здание бассейна будет состоять из трех этажей, чаша размерами 25×16 метров, глубиной от 1,2 до 1,8 метров — в общей сложности пять основных и две вспомогательные дорожки. В здании также разместится медицинский кабинет, тренажерный зал, буфет и помещения для анализа воды.

«Этот бассейн станет частью большого спортивного комплекса Вологодского государственного университета. Немного вузов в стране имеют свой собственный бассейн, а для семи тысяч студентов, преподавателей — это большие возможности в плавании, дайвинге и других направлениях. Рядом в этом микрорайоне мы скоро откроем крупный Ледовый дворец, Физкультурно-оздоровительный комплекс, здесь будет построена огромная поликлиника, новая улица поэта Романова, которая станет частью малого транспортного кольца — это современная Вологда. Я поздравляю город и университет с таким важным событием», — подчеркнул губернатор Олег Кувшинников.

Заниматься в бассейне смогут не только студенты вуза, но и все жители Вологды – в расписании будут предусмотрены «окна» для свободного посещения. Помимо традиционного плавания, здесь будут развивать и подготовку водолазов. Соответствующее соглашение уже заключено с арктическим центром «Вытегра» МЧС России.

«Мы очень рады, что в этом году регион вошел в проект „Единой России“ „500 бассейнов“. И во многом это заслуга нашего сенатора Юрия Леонидовича Воробьева и губернатора области Олега Александровича Кувшинникова. Вологодская область вошла в список 10 регионов, где стартовало строительство бассейнов на территории вузов. Это знаменательный день для всех вологжан, студентов и преподавателей университета, которые уже в следующем году смогут переступить порог нового бассейна», — отметил Андрей Луценко.

Во время торжественной церемонии была заложена «капсула времени» с посланием будущим студентам университета. Она будет открыта спустя 50 лет – 27 августа 2071 года.

Ранее NewsVo сообщал, что бассейн для студентов и преподавателей Вологодского государственного университета в Осановском проезде областной столицы будет строить ООО «Купец». Фирма стала единственным участником аукциона и выиграла госконтракт, снизив его стоимость с 228 млн рублей до 216 млн рублей. Сдать объект необходимо в 2022 году. 

 

 

Тэги: ЗСО

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