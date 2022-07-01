Траты из бюджета на сувенирку и ремонт автомобилей для чиновников увеличены в Вологодской области

Поправки в бюджет области на 2022 год были утверждены 29 июня. После этого траты из бюджета на сувенирку и ремонт автомобилей для чиновников были увеличены.

Доходная часть была увеличена на 3,2 миллиарда рублей за счет поступления дополнительных средств из федерации. Из них 1,9 миллиарда направлено на финансирование дорожной деятельности, 260 миллионов — на профобучение и снижение напряженности на рынке труда, 248 миллионов — на закупку трамваев для Череповца, 109 миллионов — на закупку медицинского оборудования, 84 миллиона — на поддержку бизнеса и так далее.

Также в бюджете были предусмотрено увеличение финансирования учреждений, которые закупают сувениры, обслуживают автомобили чиновников и занимаются имиджем власти.

Так, 10,9 млн рублей дополнительных субсидий на выполнение государственного задания получил АУ ВО «Вологодский областной информационный центр». Это объясняется приобретением оборудования для производства фото- и видеосюжетов, в связи с увеличением объема услуг по размещению информационных материалов.

7,8 млн рублей дополнительно было отправлено на обеспечение деятельности КУ ВО «Презентационно-сервисный центр» на проведение мероприятия межведомственного характера. Напомним, что ежегодно учреждение закупают сувенирки на миллионы рублей. В 2018 году NewsVo самостоятельно решил проверить, некоторые госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области, однако для нас так и осталось загадкой, на что были потрачены миллионы бюджетных рублей.

2,1 млн рублей пойдет на обеспечение деятельности Правительства области, также в эту сумму входят субсидии на выполнение государственного задания БУ ВО «Автотранспортное хозяйство и БУ ВО «Управление по эксплуатации зданий» в связи с присоединением Представительства Вологодской области в Северо-западном федеральном округе к Правительству области. Автотранспортное хозяйство обслуживает автопарк чиновников, на который также уходят немалые суммы. А Управление по эксплуатации зданий обслуживает несколько правительственные зданий, в том числе две резиденции губернатора в Устье и в Маурино. В последней не так давно на 3 млн рублей отремонтировали баню, к примеру.

Еще 1 млн рублей будет дополнительно потрачено на выполнение государственного задания АНУ ВО «Агентство мониторинга и социологических исследования» в связи с увеличением объемов мониторинговых исследований.

Такие данные приведены в заключении Контрольно-счетной палаты Вологодской области на проект закона области "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.