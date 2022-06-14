На базе правительства области в Маурино еще одно здание требует капитального ремонта

Управление эксплуатации зданий Вологодской области провело аукцион на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт помещений на правительственно базе в Маурино.

В документации закупки говорится, что ориентировочная площадь проектирования 473 квадратных метра. Проектирование потребовалось помещениям мансардного этажа и помещениям первого этажа. Какого именно здания не уточняется.

Всего на проектную документацию было заложено 432 600 рублей. Однако, по информации правительства области закупка не состоялась.

Планировалось, что в проекте будет подготовлено описание и обоснование внешнего вида объекта, приняты конструктивные решения, сделаны обследования, разработана перепланировка, смена функционального назначения помещений согласно плану перепланировки при необходимости, сделана 3D-визуализация, было запланировано проектирование коммуникаций и так далее.

Аукцион состоялся 6 мая, однако, на него никто не заявился. Сообщили NewsVo в правительстве Вологодской области. Там также пояснили, что решение о проведении закупки было принято в связи с физическим износом и сильным повреждением конструкций объекта, которые требуют ремонтных работ, а также в целях поддержания объекта в надлежащем состоянии.

Напомним, что правительственная база в Маурино Вологодского района является официально резиденцией губернатора Вологодской области. Ранее эта территория принадлежала УВД, но власти забрали ее себе через суд в 2012 году. С тех пор на базе постоянно проходят ремонты.

Например, в 2020 году там капитально отремонтировали баню за бюджетный счет. На все работы было потрачено почти 3 млн. рублей.

Территория бывшего пансионата УВД огорожена сплошным металлическим забором высотой около трех метров, находится под охраной, по периметру стоят видеокамеры.