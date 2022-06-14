На базе правительства области в Маурино еще одно здание требует капитального ремонта

14.06.2022 [Общество]

Управление эксплуатации зданий Вологодской области провело аукцион на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт помещений на правительственно базе в Маурино.

В документации закупки говорится, что ориентировочная площадь проектирования 473 квадратных метра. Проектирование потребовалось помещениям мансардного этажа и помещениям первого этажа. Какого именно здания не уточняется.

Всего на проектную документацию было заложено 432 600 рублей. Однако, по информации правительства области закупка не состоялась. 

Планировалось, что в проекте будет подготовлено описание и обоснование внешнего вида объекта, приняты конструктивные решения, сделаны обследования, разработана перепланировка, смена функционального назначения помещений согласно плану перепланировки при необходимости, сделана 3D-визуализация, было запланировано проектирование коммуникаций и так далее. 

Аукцион состоялся 6 мая, однако, на него никто не заявился. Сообщили NewsVo в правительстве Вологодской области. Там также пояснили, что решение о проведении закупки было принято в связи с физическим износом и сильным повреждением конструкций объекта, которые требуют ремонтных работ, а также в целях поддержания объекта в надлежащем состоянии. 

Напомним, что правительственная база в Маурино Вологодского района является официально резиденцией губернатора Вологодской области. Ранее эта территория принадлежала УВД, но власти забрали ее себе через суд в 2012 году. С тех пор на базе постоянно проходят ремонты. 

Например, в 2020 году там капитально отремонтировали баню за бюджетный счет. На все работы было потрачено почти 3 млн. рублей.

Территория бывшего пансионата УВД огорожена сплошным металлическим забором высотой около трех метров, находится под охраной, по периметру стоят видеокамеры.

Тэги: база отдыха, губернатор, Маурино

ТОП НЕДЕЛИ

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб еще один житель Вологодской области
Кому в науке жить хорошо: ректоры главных вологодских вузов отчитались о своих доходах
В Вологде мужчина задушил девушку во время интимной близости
В Вологде женщина выпала из окна и разбилась
В Вологде с 9 июня поменяется схема движения в Драмтеатра
Женщина погибла, переходя дорогу на зеленый свет на перекрестке в Вологде
Житель Вологды предстанет перед судом за умышленное заражение женщин ВИЧ-инфекцией
В Вологодской области отменили обязательную вакцинацию
Полдарса: как гражданская инициатива разбивается о столб бюрократии
Семен Сенченко, живший в Вологде, погиб во время спецоперации на территории Украины

Похожие новости

В Череповецком районе в доход государства изымают имущество базы отдыха «Верхняя рыбинка»

Описи и аресту подвергнуто 45 единиц имущества: дома для сезонного проживания, хозяйственные постройки, катера на воздушной подушке, моторные лодки, мебель и бытовая техника.  

1350
0

Дорого-богато: в резиденции вологодского губернатора в Устье полным ходом идет ремонт

На это потрачено уже более 10 млн рублей из бюджета региона

6127
0

«Захват по-русски»: как государство хочет лишить бизнесмена 28 миллионов рублей

Максим Тюкин в 2017 году решил приобрести у ОАО «Череповецкий молочный комбинат» базу отдыха «Верхняя Рыбинка» на берегу Рыбинского водохранилища. Недвижимость стоила немалых денег, поэтому мужчине пришлось искать инвесторов, составлять бизнес-планы, убеждать людей в окупаемости базы, что бы у него была возможность брать займы. Сделка состоялась, но сейчас базу отдыха у мужчины хочет забрать государство.

6097
0

В резиденцию губернатора в Устье-Кубенском построят дорогу за счёт бюджета

Ранее NewsVo сообщал о благоустройстве территории на «даче» губернатора в Маурино и так же о предстоящем капитальном ремонте крыши на базе отдыха в Устье-Кубенском

3237
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Лекцию о наивном искусстве прочтет культуролог Людмила Якушева 15 июня
ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах нарушающим права человека
Вологодская область вошла в число самых ягодных регионов России
В Вологде появился новый арт-объект
Наталья Поклонская назначена советником генпрокурора России
На промплощадке завода «Северсталь» спасли выводок утят
На базе правительства области в Маурино еще одно здание требует капитального ремонта
 
10.06.2022 [Общество]

Полдарса: как гражданская инициатива разбивается о столб бюрократии

1584
0
13.06.2022 [БлогоVO]

Вот такой был мост с перилами через реку Лёдбал из Поповки в сторону Абаканово

329
0
10.06.2022 [Обзор Прессы]

Спецгашение петровского конверта и марки прошло в Вологодском кремле

559
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика