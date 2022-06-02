США ввели санкции против Мордашова, его семьи и «Северстали». Акции компании стали терять в цене

02.06.2022 [Экономика]

Министерство финансов США ввело 2 июня санкции против «Северстали» и установило срок завершения сделок с ней до 31 августа. Ограничения также ввели лично против владельца компании Алексея Мордашова, его жены Марины Мордашовой, а также против детей бизнесмена — Кирилла и Никиты.

Кроме того, в список внесли компанию «Севергрупп», которая управляет остальными активами Мордашова, и NordGold, долю в которой он ранее передал жене (сделки с Nordgold следует завершить до 1 июля). Под санкции попала и подконтрольная Мордашову компания «Алгоритм».

Стоимость акций «Северстали» в ходе основной сессии торгов на Московской бирже опустилась до минимума с июня 2020 года. По данным Мосбиржи на 17:27 мск, акции компании теряли 8,06%, опускаясь до 885,2 рубля за бумагу, что является минимумом с июля 2020 года. К 17:43 мск бумаги «Северстали» ускорили падение до 841 рубля, теряют 12,65%, торгуясь на минимумах с июня 2020 года.

После начала российской спецоперации на территории Украины ограничения против Мордашова ввел Евросоюз. Сейчас бизнесмен пытается оспорить это решение. 

NewsVo писал, что доля экспорта в поставках горячекатаного рулона «Северстали», по предварительным оценкам, составит порядка 51%, что ниже на 20%, чем в прошлом году. Ранее NewsVo писал, что «Северсталь» в несколько раз увеличила поставки металла в Китай, существенно снизив цену. 

Тэги: «Северсталь», санкции

ТОП НЕДЕЛИ

Масочный режим в Вологодской области отменен
Завершено расследование уголовного дела по факту похищения и убийства вологодского предпринимателя Александра Лешукова
Знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос юриста из Вологды
По предварительным данным Всероссийской переписи, население страны увеличилось на 2 млн человек за счет мигрантов
Выжившая в ДТП под Череповцом девочка-подросток пришла в сознание
В Вологде с 21 июня отменят поворот налево с улицы Ленинградской на Гончарную
В Усть-Кубинском районе соцработник спасла жизнь ветерану, на коне доставив его по непроезжей дороге до специалистов
Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Череповецком районе
23-летний водитель автомобиля погиб в ДТП в селе Бабушкино Вологодской области
Депутаты Законодательного собрания Приморского края от КПРФ призвали президента прекратить спецоперацию в Украине

Похожие новости

«Северсталь»: ситуация на рынке крайне напряженная

Доля экспорта  в поставках горячекатаного рулона «Северстали», по предварительным оценкам, составит порядка 51%, что ниже на 20%, чем в прошлом году

1025
0

РБК: «Северсталь» снижает производство

Такая же ситуация наблюдается и у других металлургов

1173
0

РБК: производство стали в России упадет, а отрасль станет убыточной

В ассоциации «Русская сталь» сообщили, что некоторые предприятия уже терпят убытки и снижают производство, существуют серьезные риски сокращения персонала

1021
0

«Северсталь» в 2022 году снижает объемы экспорта горячекатаных рулонов и пытается выйти на внутренний рынок

Это связано с закрытием экспорта в страны ЕС

1020
0

На «Северсталь» приходится 69% из всех вредных выбросов в атмосферу по Вологодской области

Такие данные приводит департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области в публичном докладе о своей деятельности за прошлый год

986
0

«Северсталь» продала дочернее предприятие «Воркутауголь»

Разрешения на сделку получены со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ

818
0

В «Северстали» заявили о фиксации цен на металл до конца года

Компания поддержала инициативы Правительства РФ по увеличению металлопотребления в России

1136
0

«Финам» установил рекомендацию «слабее рынка» для акций Северстали

Компания стала первой в своем секторе жертвой санкций

1095
0

В Польше арестовано имущество «Северстали» на $33 млн

«Северсталь» стала самой крупной российской компанией, чье имущество в Польше оказалось заморожено из-за санкций

1464
0

"Северстали" придется решать проблемы логистики, делать скидки и конкурировать с Китаем при переориентации рынка

Российские предприятия черной металлургии должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год

1527
0

«Северсталь» продала ООО «Синтез-ПКЖ», которую купила всего два года назад

ООО «Синтез-ПКЖ» является единственным в России и СНГ производителем порошков карбонильного железа

1725
0

В «Северстали» допустили технический дефолт, не расплатившись по бондам

Лондонский офис Citibank, который выступал в качестве платежного агента, отказался проводить платеж «Северстали» на 12,6 миллиона долларов по еврооблигациям на 800 миллионов

3768
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Парковка автомобилей по четной стороне Козленской от Ульяновой до Пушкинской запрещена со 2 июня
Как начало военной спецоперации повлияло на психическое здоровье россиян: интервью с психологом
США ввели санкции против Мордашова, его семьи и «Северстали». Акции компании стали терять в цене
Netflix купил фильм «Одна», съемки которого проходили в Вологде
ФАС проверит цены на жд-билеты из Москвы в Вологду, которые выросли на 60%
Жительницу Вологды будут судить за причинение смертельной травмы сожителю
Продолжается реставрация Дома Лопарева в Вытегре
 
30.05.2022 [Общество]

Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

1006
0
02.06.2022 [БлогоVO]

Нашей Диане скоро рожать. Но в данном вопросе ей нужна помощь…

412
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

774
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика