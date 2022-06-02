США ввели санкции против Мордашова, его семьи и «Северстали». Акции компании стали терять в цене

Министерство финансов США ввело 2 июня санкции против «Северстали» и установило срок завершения сделок с ней до 31 августа. Ограничения также ввели лично против владельца компании Алексея Мордашова, его жены Марины Мордашовой, а также против детей бизнесмена — Кирилла и Никиты.

Кроме того, в список внесли компанию «Севергрупп», которая управляет остальными активами Мордашова, и NordGold, долю в которой он ранее передал жене (сделки с Nordgold следует завершить до 1 июля). Под санкции попала и подконтрольная Мордашову компания «Алгоритм».

Стоимость акций «Северстали» в ходе основной сессии торгов на Московской бирже опустилась до минимума с июня 2020 года. По данным Мосбиржи на 17:27 мск, акции компании теряли 8,06%, опускаясь до 885,2 рубля за бумагу, что является минимумом с июля 2020 года. К 17:43 мск бумаги «Северстали» ускорили падение до 841 рубля, теряют 12,65%, торгуясь на минимумах с июня 2020 года.

После начала российской спецоперации на территории Украины ограничения против Мордашова ввел Евросоюз. Сейчас бизнесмен пытается оспорить это решение.

NewsVo писал, что доля экспорта в поставках горячекатаного рулона «Северстали», по предварительным оценкам, составит порядка 51%, что ниже на 20%, чем в прошлом году. Ранее NewsVo писал, что «Северсталь» в несколько раз увеличила поставки металла в Китай, существенно снизив цену.